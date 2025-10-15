Он призвал Путина прекратить убивать украинцев и россиян.

Президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящую встречу с украиским лидером Владимиром Зеленским, заявил, что Украина собирается пойти в наступление. Об этом пишет Clash Report.

"Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление - вы это знаете. И нам придётся принять решение, - сказал политик.

Он также призвал президента РФ Владимира Путина прекратить убивать украинцев и также россиян. По его словам, Россия потеряла в войне 1,5 миллиона человек, преимущественно солдат.

"Они должны были выиграть эту войну в первую неделю, а теперь она длится уже четвертый год", - добавил Трамп.

Американский лидер также задался вопросом, что было бы большим достижением - мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Журналист предположил, что исторически конфликт на Ближнем Востоке было труднее урегулировать:

"Это правда. Один длится уже три года, другой - три тысячи".

Встреча Трампа и Зеленского

17 октября у Трампа запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что лидеры обсудят просьбу Киева о поставке ракет Tomahawk и другого вооружения, а также усиление украинской противовоздушной обороны, энергетическую устойчивость и расширение сотрудничества в области производства дронов.

