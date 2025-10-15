Президент США "снесет" всю российскую логику, если решит предоставить Украине крылатые ракеты "Томагавк", считает дипломат.

На этой неделе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут обсуждать не только перспективы возможной продажи крылатых ракет Tomahawk для Украины. Об этом бывший министр иностранных дел Павел Климкин сказал в эфире на Радио NV.

"Мы в переломном моменте. Я ожидаю от этой встречи согласования или хотя бы глубокой координации дальнейшей стратегии", - подчеркнул Климкин.

Дипломат считает, что сейчас есть несколько моментов, которые влияют на изменение логики президента США Дональда Трампа.

Видео дня

"Первое - это внутренняя политика. Он понимает - ему нужен результат на начало нового политического сезона, когда начнется подготовка к промежуточным выборам. И он очень хочет быть в драйве, в положительной динамике", - подчеркнул Климкин.

В то же время, по мнению экс-министра, Трампу надо выглядеть сильным и успешным, в том числе на международной арене, на фоне "шатдауна" (приостановление работы правительства из-за отсутствия договоренности в Конгрессе о финансировании).

"Это также его личная ментальность - его личное эго. Ему не нравится, что нет продвижения. Он начал об этом откровенно говорить. И я думаю, что в этом он искренен и хочет результата. И он хочет признания того, что только он может достичь этого результата", - добавил Климкин.

По его словам, еще один момент связан с Китаем и предстоящей встречей Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Трамп в значительной степени видит Россию через призму Китая", - сказал Климкин.

Экс-министр отметил, что для Трампа очень важно переложить на Европу значительную часть финансовых, но и в перспективе военных ответственностей, и уменьшить американское военное присутствие в Европе, но по предсказуемому плану.

"И все эти моменты на фоне того, что Трамп прекрасно понимает, что к решению можно прийти через деэскалацию, но это не получается. Значит к решению можно прийти через эскалацию, в том числе, в смысле поставки новых вооружений - или это "Томагавки", или это другое вооружение", - отметил Климкин.

Дипломат считает, что тема предоставления "Томагавков" является важной историей, но не столько в военном плане, а сколько в политическом.

"Поскольку это просто снесет всю российскую логику о том, что нужно вопрос относительно Европы и европейской системы безопасности согласовывать... А Трамп может продемонстрировать что "нет", никаких согласований", - подчеркнул Климкин.

По его мнению, хотя Трамп готов говорить с Путиным на равных, но договариваться и что-то согласовывать на равных не готов.

"И это очень болезненная история для сегодняшнего Кремля", - добавил Климкин.

Он ожидает от встречи Трампа и Зеленского не только обсуждения темы "Томагавков", а координацию и согласование дальнейшей стратегии на несколько следующих месяцев.

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский подтвердил, что поедет к Трампу, и рассказал, о чем будут говорить. Президент Украины отметил, что нужно обсудить последовательность шагов, которые он хочет предложить американскому лидеру. Главная тема - противовоздушная оборона и украинские дальнобойные способности, чтобы давить на Россию.

В то же время Трамп заявил, что Зеленский хочет получить Tomahawk, а США имеют большой запас этих ракет. По его словам, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и они будут обсуждать вопрос передачи оружия, в частности, ракет Tomahawk.

Вас также могут заинтересовать новости: