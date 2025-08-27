В партии Орбана заявили, что Цепной мост должен быть не сине-жёлтым, а красно-бело-зелёным.

Представители венгерской партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана набросились с критикой на власти Будапешта из-за подсветки Цепного моста в цвета украинского флага на День Независимости Украины.

Как пишет hirado.hu, представитель фракции правящей партии Бела Радич возмутился таким решением мэра Будапешта Гергея Карачоня, "особенно когда президент Украины угрожал Венгрии".

"Что делает глава города, когда его собственный народ подвергается угрозам и шантажу со стороны государства? По словам Гергея Карачоня, ответ — окрасить один из самых знаковых мостов и символов нашей прекрасной страны, Цепной мост, в цвета угрожающей страны", - заявил Радич.

Он также сказал, что Цепной мост должен быть не сине-жёлтым, а красно-бело-зелёным.

"Наши сердца красно-бело-зелёные, мы работаем для всех венгров", — сказал он.

Радич также напомнил, что венгры решили не поддерживать ускоренное вступление Украины в ЕС. Однако мэр столицы должно отстаивать интересы венгерского народа, отметил он, добавив, что осуждает подсветку Цепного моста в украинские цвета в тот самый день, когда "Украина угрожала нашей стране".

"Первостепенной задачей мэра было бы обеспечить надлежащее управление городом. Мы должны защищать не украинцев, а венгров", - заявил он.

Украина и Венгрия

Ранее УНИАН сообщал, что на пресс-конференции по случаю Дня Независимости Украины в воскресенье, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский обыграл слово дружба и заявил, что Украина всегда поддерживали дружбу с Венгрией, но теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Будапешта. Тем самым, Зеленский намекнул, что Венгрии не стоит сотрудничать с Россией. Эти слова министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто воспринял, как угрозу, о чем и написал в соцсети.

Также премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что слова Зеленского "будут иметь длительные последствия".

