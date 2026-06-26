Полякам понравилось: рейтинг Навроцкого установил исторический рекорд, – опрос

Высокие рейтинги Навроцкого могут быть связаны с лишением Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Рейтинг доверия поляков к президенту Каролю Навроцкому достиг исторического максимума, превысив предыдущий рекорд, установленный Шимоном Головней. Навроцкий получил 54,8% положительных оценок доверия. Об этом сообщает Onet со ссылкой на опрос IBRiS.

Отмечается, что Навроцкий уверенно опережает всех остальных политиков в новом рейтинге доверия. Президент не только имеет уникальное преимущество, но и превзошел рекордный результат Шимона Головни (маршал Сейма Польши 2023–2025 годов) в то время, когда основатель партии "Польша 2050" был на пике популярности. Головня тогда пользовался доверием 54,4% населения. Следующие места в рейтинге занимают известные политики из Гражданской коалиции.

В частности, согласно исследованию, Навроцкий получил 54,8% положительных оценок доверия ("безусловно доверяю" – 23,8%, "скорее доверяю" – 31%). Это на 8,4 процентных пункта больше, чем месяц назад. Негативное мнение о президенте Польши высказали 39,3% опрошенных ("категорически не доверяю" – 30,5%, "скорее не доверяю" – 8,8%).

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В издании предполагают, что высокие рейтинги Навроцкого могут быть связаны с лишением Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Также опрос показал, что вице-премьер-министр и министр иностранных дел Радослав Сикорский остается на втором месте – ему доверяют 42,6% людей.

Кроме того, в тройке лидеров находится и премьер-министр Дональд Туск, которому доверяют 38,1% людей.

Опрос проведен Институтом рыночных и социальных исследований (IBRiS) для Onet с 19 по 21 июня 2026 года с помощью стандартизированных компьютерных телефонных интервью (CATI) на исследовательской выборке из 1100 взрослых поляков.

Дипломатический скандал между Украиной и Польшей – что известно

Как сообщал УНИАН, спор возник после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

После возмущения в польском обществе Навроцкий лишил президента Украины Ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях "есть границы, которые нельзя переступать".

В то же время 90% украинцев поддерживают конструктивный подход к решению исторических споров с Польшей, а треть рассчитывает, что через совместные комиссии историков, а не политиков, можно достичь консенсусного взгляда.

Большинство (57%) граждан заявили, что разделяют прагматичный взгляд на то, что каждая нация может иметь своих героев, и другим нациям не следует вмешиваться.

В целом, как показал опрос, лишь 5% украинцев разделяют конфронтационный подход к решению исторических споров. Также только 1% ожидает, что Украина должна подчиниться Польше в этих вопросах, и в то же время лишь 4% украинцев ожидают, что Польша должна подчиниться Украине.

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