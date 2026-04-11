'Деликатный вопрос': посол ЕС ответила, когда Украина может вступить в Евросоюз

Официально ЕС не утверждал 2027 год в качестве даты вступления Украины.

В настоящее время продолжаются дискуссии о возможном вступлении Украины в Евросоюз к 2027 году. Насколько реалистичны эти сроки и от чего будет зависеть результат, рассказала в интервью УНИАН посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Прежде всего она отметила, что официально ЕС не позиционировал 2027 год как дату вступления Украины.

"Думаю, что дата 2027 года была включена в обсуждение 20-пунктного мирного плана, который рассматривался некоторое время назад, а также во время трехсторонних переговоров с участием США и России. Не думаю, что Европейский Союз когда-либо официально одобрял эту дату", – отметила Матернова.

Видео дня

Она подчеркнула, что в Евросоюзе надеются на ускорение этих обсуждений, однако говорить о конкретной дате до завершения всех необходимых реформ – нецелесообразно.

"Думаю, что комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, которая недавно была здесь, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечали, что конкретные даты вступления, когда реформы еще не завершены, являются деликатным вопросом. Поэтому обсуждения, безусловно, продолжаются, они не завершены", – сказала она.

Отвечая на вопрос, может ли членство Украины в ЕС стать частью мирных переговоров, Матернова отметила, что установление мира могло бы дать толчок многим важным процессам, однако важно не останавливаться на пути реформ.

"Я бы не хотела ничего больше, чем как можно более быстрое установление устойчивого мира в Украине. И я думаю, что это, безусловно, могло бы создать импульс для многих вещей. Но пока мы готовимся к миру, я считаю важным продолжать реформы. Президент Зеленский сам сказал, что реформы важны не для ЕС, а прежде всего для Украины, чтобы после наступления мира она стала стабильной и процветающей страной", – подчеркнула она.

Вступление Украины в ЕС

Ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года невозможно.

Чиновница отметила, что Украина является ключевым партнером для блока в области инноваций, обороны и других стратегических секторов, которые могут способствовать глобальной конкурентоспособности. Однако надежды на вступление страны в ЕС в этом году не оправдаются.

Также напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не может быть решен в краткосрочной перспективе.

