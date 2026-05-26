Опыт Украины оголил слабые места Германии в подготовке к современной войне, – СМИ

Бойцы с передовой объяснили, почему дроны важнее танков, – и предложили обучать Бундесвер.

Украинские операторы дронов заявили, что Германия до сих пор не готова к тому типу войны, который Россия ведет в Украине. По их мнению, Берлин делает ставку на устаревшие подходы – танки вместо беспилотников, пишет Euronews.

Капрал Дмитрий Жлуктенко из 413-го полка беспилотных систем "RAID" во время пресс-брифинга в Берлине высказался откровенно: современная война изменилась настолько, что старые подходы уже не работают. По его мнению, дроны можно покупать постепенно, потому что технологии постоянно меняются – но доктрина должна измениться уже сейчас.

"Я бы сказал, что это вопрос подхода и доктрины. Некоторые подходы к ведению войны, по нашему мнению, несколько устарели", – отметил он.

По словам Жлуктенко, сейчас в мире есть только две армии, которые действительно понимают дронную войну: Украина и Россия. Германия к их числу не относится.

Дронов мало – и пилотов тоже

Заместитель командира подразделения капитан Александр Войтко обращает внимание на два ключевых пробела в Бундесвере. Во-первых, армии не хватает FPV-камикадзе и бомбардировочных дронов – именно тех типов, которыми уничтожается 80% российской пехоты в Украине. Во-вторых, даже имеющихся дронов недостаточно, а количество обученных операторов – критически мало, как говорится в материале.

Войтко приводит простую аналогию: армии нужно столько дронов, сколько пуль.

"Пули изготавливать очень просто. Но ведь нельзя сказать, что ты будешь изготавливать пули в последний момент. Ведь последний момент – это тот момент, когда ты стреляешь во врага. Думаю, никто не знает, когда наступит этот последний момент", – пояснил он.

Украина готова обучать Бундесвер

Украинские офицеры не только комментируют – они предлагают помощь. Капитан Маркиян Яциняк заявил, что Киев готов отправить сертифицированных инструкторов с боевым опытом в Германию или принять немецких военных в Украине для полного цикла обучения.

По имеющимся данным, еще в феврале 2026 года обе страны подписали соответствующее соглашение. Украинские бойцы уже обучают военнослужащих Бундесвера в школах в Мюнстере и Ингольштадте – уделяя особое внимание тактике использования дронов и защите от беспилотников.

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, инспектор немецкой армии, подтвердил курс на изменения: по его словам, использование дронов должно стать для солдат "второй натурой" – и лучших учителей, чем украинцы, пока нет.

Киев и Берлин – сотрудничество в области обороны

Ранее стало известно, что Германия заинтересовалась украинскими дальнобойными ракетами "Фламинго" производства компании Fire Point. Речь идет о ракетах, способных поражать цели на значительном расстоянии. Германия уже финансирует закупки украинских беспилотников FP-1 и FP-2 для нужд украинских военных, однако обсуждение постепенно выходит и на уровень дальнобойных систем.

Кроме того, Украина и Германия договорились о совместном производстве дронов. Сотрудничество предусматривает объединение украинского боевого опыта и немецких технологических и производственных мощностей. По словам министра обороны Германии, развитие дальнобойных дронов имеет ключевое значение для сдерживания российских атак на военную инфраструктуру Украины. Он отметил, что в случае массового применения такие дроны могут эффективно подавлять и уничтожать вражеские системы ПВО.

