Муж Свитолиной завершил карьеру и публично обратился к ней: что он заявил

Пара вместе уже восемь лет.

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной, известный французский теннисист Гаэль Монфис провел последний матч в карьере и эмоционально обратился к своей возлюбленной, передает "Суспільне спорт".

Как отмечается, на французском турнире "Ролан Гаррос" 2026 года Монфис уступил уже в первом круге. В решающем сете 39-летний теннисист уступил со счетом 0:6 и завершил выступление на турнире.

После завершения матча организаторы устроили для Монфиса торжественную церемонию прощания. А он в свою очередь обратился к жене, украинской теннисистке Элине Свитолиной, поблагодарив ее за поддержку на протяжении всей его карьеры.

"Сейчас я хочу поблагодарить Элину. Я хочу поблагодарить свою жену, потому что без нее, возможно, меня бы здесь не было сегодня. Мы вместе уже восемь лет, восемь прекрасных лет ты рядом со мной. Но я говорю не об Элине Свитолиной как о теннисистке, я говорю об Элине как о женщине, настоящей женщине, моей жене, которая рядом в любой ситуации, в любой момент. Которая всегда поддерживала меня как мужчину, не только как теннисиста, которая всегда была рядом, когда я сомневался, которая всегда умела подбодрить меня. И самое главное: ты подарила мне самый большой подарок - нашу дочь. Я люблю тебя", - отметил теннисист.

Напомним, ранее УНИАН писал, как недавно Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

