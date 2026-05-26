'Backrooms: Закулисье', 'Давление' и 'Горгона': главные кинопремьеры недели

Последняя неделя мая подарила киноманам несколько интересных новинок на любой вкус.

Главными премьерами в кинотеатрах Украины на этой неделе станут леденящий душу хоррор "Backrooms: Закулисье" и историческая военная драма "Давление".

Киноманов также порадуют показы греческой антиутопической драмы "Горгона".

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Backrooms: Закулисье

Backrooms (США, 2026, триллер/ужасы/фантастика)

Сюжет этого фильма, выросшего из популярного тренда в соцсетях и одноименной серии YouTube-хорроров, рассказывает о людях, которые оказываются в лабиринте пустых офисных комнат, скрывающих нечто жуткое. Угнетающее ожидание пугает главных героев и заставляет их двигаться дальше и дальше, подавляя отчаяние и предчувствие непоправимого ужаса.

Главные роли в картине исполнили номинантка на "Оскар" Ренате Рейнсве ("Худший человек в мире", "Другой человек", "Сентиментальная ценность", "Фьорд"), Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства", "Доктор Стрэндж", "Веном: Последний танец", "Жизнь Чака", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), Финн Беннетт (сериалы "Рыцарь Семи Королевств", "Настоящий детектив: Ночная страна"), Лукита Максвелл (сериалы "Правдивая терапия", "Поколение") и Эван Джогия ("Дом ужаса: Добро пожаловать в Раккун-Сити", "Зомбиленд: Двойной выстрел").

Снял фильм создатель вышеупомянутого YouTube-сериала, ныне 21-летний Кейн Парсонс.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Давление

Pressure (Франция, Великобритания, 2026, драма/военный/исторический)

Лента основана на реальных событиях и рассказывает о событиях, предшествовавших высадке союзников в Нормандии в 1944 году, которая изменила ход Второй мировой войны с гитлеровской Германией. За 72 часа до начала операции британский военный метеоролог Джеймс Стегг должен дать самый важный прогноз в истории, что ставит его в напряженное противостояние со всем союзным командованием. Неверные прогнозы могут сорвать крупнейшее в истории морское вторжение, а любая задержка грозит тем, что немецкая разведка узнает о нем. Окончательное решение остается за главнокомандующим союзными войсками Дуайтом Эйзенхауэром.

Роль Джеймса Стегга сыграл ирландский актер Эндрю Скотт, известный по сериалам "Шерлок", "Дрянь" и "Рипли", а также полнометражным фильмам "1917", "Мы все незнакомцы" и "Достань ножи: Проснись, мертвец".

В то же время образ 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра воплотил звезда "Мумии" и лауреат "Оскара" за драму "Кит" Брендан Фрейзер.

Также в фильме задействованы Кэрри Кондон ("Банши Инишерина", "Формула 1"), Крис Мессина ("Хищные птицы (и фантастическая Харли Квин)", "Эйр"), Дэмиен Льюис (сериалы"Родина", "Миллиарды") и другие.

Режиссером и соавтором сценария выступил австралиец Энтони Марас, наиболее известный по триллеру "Отель Мумбаи" 2018 года.

Горгона

Gorgonà (Греция, Франция, 2025, антиутопия/экшн/драма)

События фильма происходят в дистопическом будущем, в котором греческим городом-государством правят вооруженные мужчины на стероидах. Нефтеперерабатывающий завод – их единственный источник дохода, а нефть – валюта, которой платят за еду и женщин. В этом патриархальном пространстве последним отведена одна роль – быть утешением. Но Мария с этим не согласна, поэтому когда смертельно больной вождь объявляет соревнование за право стать его преемником, она бросает мужчинам вызов и вступает в борьбу. А появление эффектной певицы Элени не только разрушает хрупкое равновесие, но и пробуждает в Марии нечто мистическое и до сих пор скрытое.

Главную роль в картине сыграла известная канадско-греческая актриса Мелисанти Маю ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Мег 2: Впадина", сериал "Песочный человек").

Сняла картину греческая режиссер Иви Калогиропулос, для которой это полнометражный дебют.

Международная премьера фильма состоялась на Неделе критики Венецианского кинофестиваля осенью 2025 года. На данный момент его оценка на IMDb составляет 4,7 из 10 баллов.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы мая 2026 года – на этой неделе на Amazon стартует супергеройский детективный сериал "Нуар Человек-паук" с Николасом Кейджем, а на Netflix выйдут вторые сезоны сразу трех популярных шоу – подросткового детектива "Руководство по убийству для хороших девочек", романтической комедии "Четыре сезона" и черной комедии "Убивайте осознанно".

Вас также могут заинтересовать новости: