'Украина получит €90 миллиардов, но это займет больше времени', - посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала УНИАН о том, как продвигается процесс реформ, когда могут поступить следующие транши финансирования, а также сможет ли ЕС разблокировать пакет помощи Украине в размере 90 млрд евро.

Как бы вы оценили прогресс Украины во внедрении реформ в рамках Ukraine Facility? Достаточно ли быстро страна движется по пути европейской интеграции?

Начнем с того - это удивительно - я уже неоднократно об этом говорила, что Украина фактически проводит реформы в то время, когда борется за свой суверенитет, территориальную целостность и национальное достоинство.

Необычным было и то, что через четыре дня после полномасштабного вторжения 28 февраля 2022 года руководство Украины во главе с президентом Зеленским подало заявку на членство в Евросоюзе. И произошло невероятное ускорение реформ. Я помню, как с 2022 до начала 2025 года было реализовано огромное количество реформ и принято много законов.

Я знаю, что Верховная Рада, согласно опросам, имеет не очень сильную репутацию. В то же время, на мой взгляд, она работала как настоящая "законодательная машина" над очень важными законами. За последние полгода темп несколько замедлился, но мы уже на пятом году войны, и люди устают. К тому же, если бы не война, полномочия этого парламента уже закончились бы - еще примерно два или полтора года назад. Поэтому это естественные процессы.

Но я очень рада, что на этой неделе Верховная Рада на одном из последних пленарных заседаний мобилизовалась и приняла довольно значительное количество важных законов, которые также откроют доступ к финансированию в рамках программы.

В целом выполнение условий Ukraine Facility шло очень хорошо, хотя потом наступил определенный спад. Надеюсь, сейчас мы наверстаем упущенное время и сможем распределить выплаты на основе уже принятых законов. Речь идет примерно о 1,2 млрд евро. Также остаются отдельные шаги, которые должно предпринять правительство. Поэтому, пока мы ожидаем поступления 90 млрд евро, мы должны быть в состоянии обеспечить финансирование в промежуточный период.

Какую из недавно принятых инициатив вы считаете самой важной и почему?

Энергетический пакет, безусловно, важен. Технически это называется "market coupling" (объединение рынков, - УНИАН), но по сути речь идет об упрощении торговли с Европой и полной интеграции энергетического рынка Украины. Поэтому я считаю, что это имеет большое значение и также приветствуется частными игроками на энергетическом рынке. Итак, это важно для частного сектора.

С регуляторной точки зрения, очень важны два закона, которые открывают возможность добиться так называемого "промышленного безвиза". Речь идет о законе о рыночном надзоре и другом связанном нормативным акте.

Также считаю важным принятие закона о цифровизации и упрощении судебного исполнения. Есть и другие инициативы, но именно эти, на мой взгляд, являются ключевыми шагами.

Впереди еще много работы, в апреле состоится второе пленарное заседание. Надеемся, что остальные законодательные акты, входящие в перечень требований МВФ, также будут приняты. Это позволит продвинуться еще дальше в выполнении плана Украины в рамках Ukraine Facility.

Еще одно событие этой недели - мы завершили отбор в наблюдательные советы "Укрэнерго" и Оператора газотранспортной системы. Таким образом, уже обновлены четыре наблюдательных совета. Я являюсь наблюдателем в номинационном комитете для наблюдательных советов государственных компаний вместе с бизнес-омбудсменом и представителями Международной финансовой корпорации (МФК) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Мы провели встречу с первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем, министром экономики Алексеем Соболевым, заместителем министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрием Драганчуком и другими членами, чтобы окончательно утвердить выбор представителей в наблюдательные советы "Укрэнерго" и Оператора газотранспортной системы.

Ранее мы уже утвердили наблюдательные советы "Нафтогаза" и "Энергоатома". Остается еще "Укргидроэнерго", и это станет очень важным перезапуском корпоративного управления в энергетическом секторе, поэтому это очень важный шаг.

Есть ли другие шаги, которые Украина должна сделать для улучшения энергетического сектора к следующей зиме?

Что касается управления, я думаю, мы очень хорошо продвинулись вперед благодаря закону, который был принят на этой неделе, о "market coupling". С законодательной точки зрения также важно укрепить независимость регулятора.

Что касается подготовки к следующей зиме, необходим целый комплекс мер. В частности, создание защиты вокруг компрессорных станций для газа и автотрансформаторов вокруг электрических соединений, что важно. Важны также ремонты тепловых электростанций, поскольку - хотя это устаревшая инфраструктура - это единственный реалистичный краткосрочный способ обеспечить сеть значительной мощностью, которая понадобится следующей зимой.

В среднесрочной перспективе очень позитивным является решение правительства двигаться в направлении децентрализованной генерации за счет возобновляемых источников энергии и комбинированных циклов и т. п. Это единственный путь, который в будущем позволит уменьшить уязвимость энергосистемы к атакам со стороны России.

Когда Украина может ожидать получения следующих траншей финансирования в рамках механизма для Украины, и от чего именно это будет зависеть?

Как я уже упоминала, законы, принятые на этой неделе, открывают доступ к финансированию в размере около 1,2 миллиарда евро. Это значительная сумма денег, и коллеги сейчас оценивают ее и готовят для прохождения через комитет государств-членов в Брюсселе. Я ожидаю, что это произойдет в течение ближайших нескольких недель. То есть процесс продолжается.

В целом транши поступают тогда, когда выполнены соответствующие условия. В данном случае речь идет о законодательных актах, которые оставались невыполненными в рамках предыдущих траншей. Поэтому процесс должен быть довольно быстрым. Мы также осознаем фискальные потребности Украины, поэтому коллеги сделают все возможное, чтобы максимально ускорить этот процесс.

Мы видим, что в последнее время парламенту действительно стало очень трудно принимать сложные решения. Видите ли вы какие-то риски для процесса реформ, связанные с политическими факторами?

Конечно. Реформы никогда и ни в одной стране не являются линейным процессом. Реформы идут волнообразно. И есть одна вещь, которую я хотела бы подчеркнуть, которая, вероятно, не понятна людям за пределами Украины. Не уверена, что это понятно и людям внутри Украины - что ваша Конституция устанавливает чрезвычайно высокий порог для принятия законов.

Требуется 50% плюс один голос, но не от депутатов, присутствующих в зале, что является нормой в других парламентах. Необходимо 50% плюс один голос от теоретического количества депутатов, то есть от 450 депутатов. Это число включает депутатов с временно оккупированных территорий и Крыма. Фактически ваш парламент никогда не имел полного состава в 450 депутатов, однако требование в 226 голосов остается.

При текущем количестве депутатов, которое составляет около 385 человек. Это математически 60% голосов существующих депутатов. Я убеждена, что нет в мире парламента, который мог бы на постоянной основе принимать решения при таком уровне поддержки. Это чрезвычайное большинство - 60%. Например, в Сенате США 60 голосов из 100 - это так называемое "filibuster-proof majority" (большинство, которое позволяет преодолеть процедурные затягивания со стороны меньшинства и проголосовать за законопроект, - УНИАН), что считается супербольшинством.

Итак, в нынешних условиях украинская Конституция фактически требует 60% поддержки для принятия одного закона. Я не знаю, осознают ли люди, когда так критикуют Раду, что это не является нормой для других стран.

Следует ли нам тогда уменьшить количество депутатов?

Думаю, не стоит уменьшать количество депутатов, но требование 50% плюс один голос от количества депутатов, которого в реальности никогда не существовало, является очень высоким и сложным порогом, который очень трудно выполнить. Именно это я имею в виду.

В мире крайне мало парламентов, которые на регулярной основе работают с такими требованиями. Обычно подобные "супербольшинства" применяются для специальных законов или конституционных законов или различных типов законов с очень высокими порогами, но не для обычного законодательства. Поэтому это чрезвычайно высокая планка.

В украинском правительстве заявляли, что в Европейском Союзе продолжаются дискуссии о потенциальном вступлении Украины в блок до 2027 года. По вашему мнению, какие сроки являются реалистично достижимыми для Украины?

Думаю, что дата 2027 года была включена в обсуждение 20-пунктного мирного плана, который рассматривался некоторое время назад, а также во время трехсторонних переговоров с участием США и России. Не думаю, что Европейский Союз когда-либо официально одобрял эту дату.

Безусловно, мы надеемся на ускорение этих обсуждений. Думаю, что комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, которая недавно была здесь, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечали, что конкретные даты вступления, когда реформы еще не завершены, являются деликатным вопросом. Поэтому обсуждения, безусловно, продолжаются, они не завершены.

Считаю важным то, что сейчас мы, вероятно, вступаем в фазу, когда сможем на постоянной основе принимать меры как законодательного, так и не законодательного характера для продолжения процесса вступления.

Может ли членство Украины в ЕС стать частью мирных переговоров?

Я бы не хотела ничего больше, чем скорейшего установления устойчивого мира в Украине. И я думаю, что это, безусловно, могло бы создать импульс для многих вещей. Но пока мы готовимся к миру, я считаю важным продолжать реформы. Президент Зеленский сам сказал, что реформы важны не для ЕС, а прежде всего для Украины, чтобы после наступления мира она стала стабильной и процветающей страной.

Мы беседуем накануне выборов в Венгрии. Следует ли ожидать, что ЕС сможет разблокировать решение о помощи Украине в размере 90 миллиардов евро?

Как отмечали президент Европейской комиссии и президент Европейского совета во время своего визита в феврале, лидеры ЕС взяли на себя обязательство предоставить эти 90 миллиардов, и они будут предоставлены. Да, сейчас есть задержка из-за блокировки со стороны одного из государств-членов. Но Европейский Союз очень хорошо умеет находить выход из сложных ситуаций.

Вы помните референдум в Нидерландах против Соглашения об ассоциации с Украиной? Нам удалось это преодолеть. Поэтому я уверена, что мы найдем решение и на этот раз. Это просто займет немного больше времени. Я абсолютно убеждена, что эти 90 миллиардов поступят, ведь они важны как для бюджета, так и для армии.

ЕС является вашим, бесспорно, крупнейшим и самым надежным партнером, поэтому это будет сделано. Поэтому очень хорошо, что нам удалось также благодаря заседанию Верховной Рады на этой неделе разблокировать часть финансирования в рамках Ukraine Facility.

А есть ли что-то, что Украина могла бы сделать в этом плане, чтобы помочь разблокировать эти средства, или все зависит исключительно от действий Европейского Союза?

Это зависит от действий Европейского Союза, но они в значительной степени отражают настроения и позицию государств-членов, которые, в свою очередь, в значительной степени зависят от развития событий в Украине. Итак, поддержка вам как стране, находящейся в состоянии войны, остается. В то же время для продвижения на пути к членству в ЕС продолжение реформ является абсолютно необходимым условием.

Если Виктор Орбан останется премьер-министром Венгрии, как Европейский Союз планирует решить вопрос венгерского вето в отношении помощи Украине?

Я не буду раскрывать, каким именно образом. Есть несколько возможных путей, и решение будет найдено. Европейские лидеры настроены на это, и это обязательно произойдет.

Результат мы увидим после 12 апреля...

В воскресенье мы будем праздновать Пасху. Я очень этого жду. Это будет моя первая Пасха в Украине, и мне интересно увидеть традиции, обычаи и атмосферу. И именно в этот день состоятся выборы в Венгрии. Не думаю, что реалистично ожидать решения в период между пятницей и воскресеньем.