'Убийца' Rozetka: крупнейшая торговая платформа Польши готовится зайти в Украину

Маркетплейс успешно работает в Чехии, Словакии и Венгрии.

Крупнейшая платформа электронной коммерции в Польше – компания Allegro – планирует выйти на украинский рынок. Об этом сообщает портал wiadomoscihandlowe.pl со ссылкой на собственные источники.

Уже в июне украинцы смогут покупать товары у ограниченного круга польских продавцов на Allegro с доставкой в Украину. В будущем компания планирует расширить количество местных продавцов, а также запустить Allegro.ua и для украинских продавцов, потенциально уже в 2027 году. Таким образом, польский маркетплейс создал бы конкуренцию украинской Rozetka, пишет издание.

Allegro возлагает большие надежды на украинский рынок, однако в то же время стремится открывать доступ для местных клиентов медленно, осторожно, постепенно расширяя сервис и отслеживая реакцию потребителей. Таким образом, компания хочет избежать дорогостоящих ошибок, которые допустила в прошлом, выходя на некоторые другие международные рынки.

В ближайшее время ожидается пилотный запуск Allegro в Украине в формате friends & family. Посылки от польских продавцов будут доставляться клиентам через Nova Post (Новую Почту), которая уже несколько лет развивается в Польше, сосредоточиваясь преимущественно на доставке посылок из/в Украину.

Маркетплейс Allegro на протяжении многих лет был сосредоточен на рынке Польши, однако после выхода на биржу начал реализовывать стратегию региональной экспансии в Центрально-Восточной Европе. Ключевым моментом стал 2021 год, когда компания объявила о поглощении чешской группы электронной коммерции Mall Group и логистической компании WE|DO. Сделка была завершена в апреле 2022 года, благодаря чему Allegro одновременно вышла на рынки Чехии, Словакии, Венгрии, Словении и Хорватии.

В дальнейшем стратегия компании заключалась в интеграции местных магазинов с единым маркетплейсом, общей логистикой и предложением продавцов из Польши и региона. Следующим этапом стало частичное сокращение международной деятельности после ухода из Словении и Хорватии.

Эксперты считают, что успех Allegro на украинском рынке в значительной степени будет зависеть от того, будет ли предлагаемый ассортимент уникальным, а также от эффективности логистики. Не исключено, что в какой-то момент Allegro в Украине придется либо демпинговать цены, либо сильно инвестировать в маркетинг, либо купить местного игрока, говорят они.

На прошлой неделе стало известно о том, что на рынок Украины выходит Pepco – еще одна крупная торговая сеть из Польши, специализирующаяся на продаже одежды и товаров для дома в бюджетном сегменте.

В то же время ряд сетей одежды и обуви уходят с украинского рынка. Завершают работу в Украине последние магазины сети Reebok и сразу три турецких ритейлера.

