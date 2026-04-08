Лавров инструктировал Сийярто, как именно блокировать членство Украины в ЕС, - СМИ

Венгерские чиновники вели себя так, словно они были завербованными агентами России, считают эксперты.

Венгерские чиновники не просто "сливали" Москве всю внутреннюю политическую кухню ЕС, но и координировали с россиянами свои действия по блокированию евроинтеграционных усилий Украины. Об этом говорится в публикации издания VSquare, специализирующегося на журналистских расследованиях.

В руки расследователей попали многочисленные записи разговоров министров иностранных дел Венгрии и России – Петера Сийярто и Сергея Лаврова. "Пленки" датируются 2023–2025 годами и уже были подтверждены как подлинные.

"Венгрия, при любых обстоятельствах, предлагала России роль нечто вроде пятой колонны в Брюсселе: Сийярто всегда стремился связаться с Лавровым и просить его совета (или разрешения) на принятие мер, невыгодных для ЕС и Украины, но очень выгодных для Москвы", – пишет VSquare.

Как указывает расследование, главным инструментом, который Венгрия использовала для блокирования евроинтеграционных усилий Украины, были права национальных меньшинств в Украине.

В частности, журналисты приводят эпизод, когда в июне 2024 года Лавров и Сийярто по телефону согласовывали детали того, как именно нужно продвигать в Брюсселе тему прав нацменьшинств в Украине.

Когда Сийярто подробно рассказал Лаврову о том, как он требовал от Брюсселя заставить Украину "вернуть" венгерскому меньшинству "те права, которые у нас уже были", российский министр повернул разговор к теме этнических русских в Украине и тому, как невыполнение требований Кремля может задержать или сорвать процесс вступления Украины в ЕС. Сийярто ответил, что уважение прав меньшинств является универсальным принципом, регулирующим деятельность Совета Европы.

"Сегодня это ваше меньшинство, а завтра – наше", – ответил Сийярто.

Еще одним показательным моментом в телефонных разговорах Лаврова с Сийярто, на который обратили внимание расследователи, была просьба российского министра прислать ему копию рамочной декларации ЕС и Украины об обещании членства. Сам документ был публичным, и Лавров мог бы получить его из открытых источников, но все равно попросил Сийярто прислать его и получил на это согласие.

Неназванный высокопоставленный чиновник одной из западных спецслужб, с которым консультировались расследователи, предположил, что в данном эпизоде Лавров просто проверял границы того, как далеко Сийярто готов зайти в помощи России.

"Это почти как тест на лояльность, чтобы оценить готовность агента выполнять приказы или задания", – сказал чиновник.

Связи России и Венгрии

Как писал УНИАН, ранее СМИ опубликовали "слив" старого телефонного разговора Сийярто с Лавровым. Из записи следовало, что во время заседаний ЕС венгерский министр регулярно информировал Москву о ходе обсуждений и возможных решениях. Такие контакты фактически позволяли Москве годами неформально присутствовать на переговорах Евросоюза.

В Брюсселе потребовали от Венгрии объяснений относительно контактов ее чиновников с Москвой. В свою очередь, словацкий премьер Роберт Фицо, также известный лояльностью к Москве, встал на защиту венгерских коллег.

