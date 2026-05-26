Страны Балтии обращаются к Украине за экспертной помощью, - Politico

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна давно готова к российским атакам и обладает достаточным опытом для защиты своего населения.

Участившиеся в последнее время вторжения в воздушное пространство Балтийского региона усилили интерес к тому, чему Киев научился за более чем четыре года войны с Россией. Об этом пишет Politico.

В последние недели балтийские компании обращались к украинским производителям оборонной продукции и специалистам по гражданской обороне с целью обсуждения закупки бомбоубежищ, заявил Игорь Федорко, глава Украинского совета оборонной промышленности.

Отмечается, что на прошлой неделе президента и премьера Литвы срочно эвакуировали в подземные бункеры, а жителям Вильнюса настоятельно рекомендовали укрыться в безопасном месте после того, как беспилотник нарушил воздушное пространство страны.

Военные власти заявили, что инцидент "похож на то, что мы наблюдали в последние дни в Латвии и Эстонии".

Разговоры о бомбоубежищах отражают растущую тревогу на восточном фланге НАТО по поводу масштабов и интенсивности российской кампании беспилотников против Украины, а также опасения, что даже ограниченное вторжение или последующая атака могут сломить оборону на начальных этапах конфликта.

В условиях повышенной готовности председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен и комиссар по обороне Андриус ​​Кубилюс отправятся в Литву на встречу с лидерами стран Балтии.

Представители балтийских стран опасаются, что их небольшая географическая территория и высокая концентрация городского населения не оставят места для ошибок в случае крупномасштабного нападения. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил:

"Это, по сути, новая реальность, с которой сталкиваются страны Балтии. Поэтому нам нужно адаптироваться".

Важно, что растущая тревога затронула даже рынки недвижимости стран Балтии. В Вильнюсе в объявлениях о продаже недвижимости появились подвальные помещения и укрепленные подземные пространства, рекламируемые как потенциальные убежища в случае обстрелов или атак беспилотников.

Угрозы РФ в адрес страна Балтии

Ранее Служба внешней разведки России выступила с угрозами в адрес Латвии, заявив, что "координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны". В заявлении российской разведки также содержалась угроза "справедливого возмездия", от которого "членство страны в НАТО не защитит".

Российская обвинила Латвию в том, что она якобы дала согласие на запуск со своей территории украинских дронов по объектам в России.

