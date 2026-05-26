Девять стран вышли из коалиции по поставкам боеприпасов для Украины, - FT

На данный момент неизвестно, какие именно страны недавно вышли из этой инициативы.

Количество стран, участвующих в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с момента возвращения премьер-министра Андрея Бабиша на должность в декабре, когда он пообещал не заставлять чешских граждан платить за вооружение для Украины. Как сообщил президент Чехии Петр Павел, сейчас инициативу финансируют лишь девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Об этом пишет Financial Times.

"Инициатива все еще действует, но новая сложность заключается в том, что только около девяти государств-членов вносят финансовый вклад. Эта инициатива обеспечивала до 50 процентов всех боеприпасов крупного калибра для украинцев, поэтому в этом смысле ее нельзя легко заменить чем-то другим", - подчеркнул он изданию.

В FT напомнили, что с 2024 года Прага организовала поставки в Киев более 4 млн артиллерийских снарядов крупного калибра, чтобы помочь пополнить исчерпавшиеся запасы боеприпасов Украины и поддержать ее оборону против вторжения РФ. По словам Павла, будущее этой инициативы должно стать одним из вопросов, которые будут обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

"Офис Павла отказался назвать страны, которые недавно вышли из инициативы. По словам западного военного чиновника, Германия и некоторые страны Северной Европы остаются среди участников, но "некоторые страны сейчас считают странным платить за то, что даже не имеет должной поддержки со стороны правящих политиков страны-лидера", - добавляют в материале.

В то же время Бабиш сообщил FT, что его правительство отдает приоритет использованию ограниченных государственных средств на нужды чешских граждан, ведь домохозяйства сталкиваются с трудностями из-за счетов за энергоносители после конфликта с Ираном, а не на поддержку Украины.

"У нас нет денег, поэтому мы получаем деньги от других стран, а затем поставляем [боеприпасы]", - сказал он.

Издание отметило, что во время предвыборной кампании в прошлом году Бабиш угрожал полностью остановить инициативу по поставкам боеприпасов, критикуя ее за якобы отсутствие прозрачности в отношении использования средств и степени, в которой это приносило пользу чехословацкой группе, базирующейся в Праге.

"CSG, один из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, выступал главным корпоративным партнером чешского правительства в закупке и восстановлении артиллерийских снарядов в странах, не входящих в НАТО, от имени западных сторонников Украины", - подчеркнули в публикации.

В свою очередь, владелец и гендиректор CSG Михал Стрнад добавил, что администрация Бабиша оставила инициативу в подвешенном состоянии на несколько месяцев после вступления в должность, ведь существовала "определенная юридическая проблема, которая не нравилась новому правительству, поэтому потребовалось некоторое время для ее выяснения".

Однако он добавил, что пока рано прогнозировать, получит ли Киев в этом году меньше снарядов от своих западных союзников из-за того, что некоторые страны сейчас могут использовать альтернативные каналы для поставок боеприпасов в Украину.

"Некоторые страны-доноры фактически заявили, что больше не заинтересованы в финансировании этой инициативы, поэтому они покупают напрямую у нас или у других поставщиков. Инициатива не мертва, она все еще работает, но немного медленно", - добавил Стрнад.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал НАТО к более жестким мерам, чтобы умерить Россию. По его словам, Кремль научился балансировать на грани Статьи 5, стараясь не пересекать ее, однако постоянно испытывая терпение союзников.

"Россия, к сожалению, не понимает добрых слов. Они в основном понимают язык силы, в идеале подкрепленный действием… если нарушения воздушного пространства НАТО будут продолжаться, нам придется принять решение сбивать либо беспилотный, либо пилотируемый летательный аппарат", - добавил Павел.

В то же время посол Украины в Чехии Василий Зварич заявил, что страна планирует более придирчиво относиться к украинцам со статусом временной защиты. Он подчеркнул, что это тенденция, которая наблюдается во многих странах Европы.

"Поэтому вопрос об изменениях в законодательстве сейчас направлен не на ухудшение положения украинцев, а на адаптацию законодательства к реалиям - путем предоставления украинцам больших возможностей для смены своего статуса временной защиты на долгосрочное проживание в Чешской Республике", - высказался Зварич.

