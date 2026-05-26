Доллар установил новый рекорд: официальный курс валют на 27 мая

Национальный банк Украины установил на среду, 27 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,2767 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 25 мая – 44,26 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,5159 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,27/44,30 грн/долл., а к евро – 51,51/51,53 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 мая вырос на 1 копейку и составлял 44,45 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,95 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 10 копеек и составил 51,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,20 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 6 копеек и составил 44,39 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составил 51,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,79 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

