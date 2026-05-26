Известный европейский бренд откроет первые магазины в Украине: объявлены сроки

Польская торговая сеть Pepco планирует выйти на украинский рынок. Речь идет не об одном магазине, а об одновременном запуске нескольких торговых точек, сообщает Forbes.

"Это небольшое и осторожное тестирование – масштаб дальнейшего расширения будет зависеть от результатов пилотного проекта, коммерческих показателей и ситуации с безопасностью", – говорят представители Pepco.

Сеть планирует открыть магазины в Украине уже во второй половине 2026 года. Топ-менеджер одной из девелоперских компаний уточнил, что ориентировочный запуск может состояться в октябре.

По словам генерального директора компании Retail & Development Advisor (RDA) Андрея Лотоцкого, первые открытия состоятся в Киеве и на западе Украины.

По словам генерального директора компании Retail & Development Advisor (RDA) Андрея Лотоцкого, первые открытия состоятся в Киеве и на западе Украины.

Речь идет о торговых центрах категории А, которые уже зарекомендовали себя.

Напомним, о выходе на украинский рынок Pepco объявил несколько дней назад. Запуск бренда происходит на фоне расширения других польских дискаунтеров, которые существенно укрепили позиции в Украине в годы полномасштабной войны.

В частности, польский fashion-ритейлер LPP (бренды Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay) уже занял лидирующие позиции и формирует наибольшую долю украинского рынка. В конце января 2026 года сеть открыла свою 500-ю торговую точку в Украине. Активно расширяется и другая польская группа Modivo, которая планирует в 2026 году открыть десятки новых магазинов.

Справка УНИАН. Pepco – это польская сеть розничных магазинов одежды и товаров для дома, штаб-квартира которой расположена в Познани. Она входит в состав Pepco Group, имеющей штаб-квартиру в Лондоне. Pepco насчитывает около 4000 магазинов по всей Европе.

Основной ассортимент магазинов Pepco включает детскую и взрослую одежду, товары для дома, текстиль, декор, посуду, игрушки, сезонные товары и различные мелочи. Самыми сильными категориями эксперты считают детские товары и продукцию для дома.

Закрытие магазинов в Украине – последние новости

Польская "экспансия" на украинский рынок – это скорее исключение, ведь далеко не все мировые бренды спешат открывать магазины в нашей стране.

Напомним, на фоне военных вызовов часть крупных торговых сетей покидает отечественный рынок. В частности, прекращают работу два последних магазина сети Reebok в Украине.

Свою деятельность сворачивает ряд турецких ритейлеров, которые пытаются сократить потери на внешних рынках. Среди них – магазин спортивной одежды InStreet, сеть обувных магазинов SuperStep и бренд одежды Koton, который работал в Украине в течение восьми лет.

Кроме того, в феврале испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti, закрыла магазины в крупных городах Украины.

