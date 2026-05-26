'Переговоры уже близко': полковник ответил, как долго еще может продолжаться война в Украине

По словам военного, именно Украина должна диктовать условия.

В настоящее время ситуация с разрешением российско-украинской войны является достаточно сложной. Известно, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф часто бывал в Москве, однако достиг очень мало. В то же время диалог все равно важен. Об этом заявил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 каналу.

"Как долго Путин сможет продолжать? Он же автократический лидер. Он, как сказали бы иранцы, верховный лидер: что скажет, то и происходит. Но, как мы обсуждали в начале этого интервью, все больше голосов звучит уже среди политиков из окружения Путина. Они говорят, что эта война - безумие, что ее нужно остановить", - отметил он.

По словам полковника, учитывая инициативы Украины и общее настроение, создается ощущение, что, вероятно, стороны не так далеки от мирных переговоров.

"Конечно, если вернуться на две недели назад к "параду победы", который стал для Путина катастрофой и унижением. Он сам на пресс-конференции после этого сказал, что война, вероятно, подходит к завершению. Возможно, она действительно близка к завершению. Но критически важно то, что теперь Украина, если можно так сказать, находится за рулем. Мы сейчас в другой позиции по сравнению с тем, где были на Аляске много месяцев назад", - заверил Бреттон-Гордон.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация совершенно иная, а также именно Украина, по его мнению, должна определять условия завершения войны, а не Россия.

"Как долго это может продолжаться? Конечно, если вы не цените человеческую жизнь, своих людей и потери, вы можете продолжать бросать их на фронт. Но в конце концов Россия не может существовать на пустом воздухе. Ей нужны деньги, финансы, промышленность. Все это сейчас разрушается. Поэтому при нормальных обстоятельствах можно было бы предположить или ожидать, что мирные переговоры уже совсем близко. Я неисправимый оптимист и надеюсь, что это произойдет", - прогнозирует полковник.

В то же время именно Украина должна диктовать условия, говорит Бреттон-Гордон. По его словам, это должен быть справедливый мир для государства, а не соглашение, придуманное Виткоффом, Трампом и Путиным лишь ради того, чтобы прекратились удары.

"Создается ощущение, что украинское руководство сейчас это понимает. Ведь до этого они проделали довольно хорошую работу, и я уверен, что продолжат двигаться дальше", - подытожил военный.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее народный депутат Егор Чернев ответил, когда приедет команда Трампа для мирных переговоров по войне в Украине. По его словам, пока Россия не демонстрирует готовности к компромиссам, что затрудняет любое продвижение в переговорном процессе.

"Никакого продвижения в мирных переговорах не будет, пока Российская Федерация не столкнется с существенными экономическими проблемами", - подчеркнул нардеп.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украины, России и США приостановлены. Он отметил, что слухи о том, что США заставляют Украину занимать ту или иную позицию, были "ложными утечками информации" и не соответствуют действительности.

