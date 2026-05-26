Жена экс-министра Емца с доходом в 307 гривень хранит десятки тысяч долларов и евро, - расследование

На счетах Анастасии Емец, согласно данным декларации, хранится более 26 тысяч долларов, еще более 40 тысяч евро - в Bank of Cyprus.

На много лет младшая жена бывшего министра здравоохранения и многолетнего руководителя Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Ильи Емца задекларировала значительные валютные сбережения и дорогостоящее имущество, имея при этом официальный доход всего 307 гривень банковских процентов за год. Об этом говорится в журналистском расследовании о состоянии семьи экс-главы Минздрава.

Согласно декларации, жена Емца Анастасия владеет двумя автомобилями семьи - Nissan Juke 2017 года и BMW X3 2015 года выпуска, который был приобретен уже во время полномасштабной войны в 2023 году. При этом стоимость BMW в декларации указана на уровне всего 150 тысяч гривень, хотя рыночная цена такого авто начинается примерно от 15 тысяч долларов. Журналисты отмечают, что это "может свидетельствовать о существенном занижении стоимости авто в декларации".

Кроме того, на счетах Анастасии Емец, по данным декларации, хранится более 26 тысяч долларов, еще более 40 тысяч евро - в Bank of Cyprus. Наличными она задекларировала 150 тысяч гривень, 3 тысячи долларов и 3812 евро. Еще более 189 тысяч гривень жена экс-министра держит на гривневых счетах.

Видео дня

"Более того, в 2022 году Анастасия Емец еще и одолжила мужу 40 тысяч долларов. Таким образом, при официальном доходе в несколько сотен гривень жена экс-министра, похоже, оказалась не только обладательницей валютных сбережений, но и семейным "кредитором", - отмечается в материале.

В расследовании также утверждается, что в собственности жены Ильи Емца якобы находится недвижимость в Дубае, однако в публичных декларациях эти активы пока не отражены. Авторы материала считают, что это "вызывает дополнительные вопросы относительно реального объема активов семьи экс-министра Минздрава".

Сам Илья Емец более 20 лет возглавлял государственный Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины и дважды был министром здравоохранения. Ранее журналисты уже обращали внимание на появление в декларации экс-министра дома и земельного участка в Греции, приобретенных во время полномасштабной войны, а также на элитную усадьбу в Козине и премиальный внедорожник, оформленный через благотворительный фонд.

Отдельное внимание авторы расследования уделяют и сыну экс-министра Глебу Емцу, который долгое время работал кардиохирургом в Центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава под руководством отца. По данным журналистов, в октябре 2025 года он приобрел коммерческую недвижимость в Одессе площадью 230 квадратных метров, а также новый Subaru Outback 2025 года выпуска стоимостью около 50 тысяч долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: