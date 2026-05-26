Ефросинина с размахом опраздновала 47-летие с мужем-военным: редкие кадры

Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина с размахом отпраздновала 47-летие и показала редкие романтические кадры с супругом-военнослужащим Тимуром Хромаевым.
"Друзья, благодарю всех за поздравления, вы делаете меня счастливой! Всем отвечу обязательно", - подписала она одно из опубликованных в Instagram видео, на котором запечатлен их с мужем танец под живую музыку в ресторане.
Напомним, Ефросинина не раз заявляла, что сейчас им удается проводить время вместе крайне редко.
На других опубликованных кадрах Маша задувает свечи на торте и благодарит гостей за поздравления.
Также Ефросинина по случаю своего дня рождения обратилась к подписчикам с особенным пожеланием:
"Желаю себе и всем вам долгой и счастливой жизни при здравом уме".
Кроме того, стоит отметить, что ведущую в ее день рождения поздравила певица Оля Полякова, слухи о ссоре с которой не утихают уже несколько месяцев.
"С днем рождения прекрасная! Пусть все будет как лучше, будь счастлива", - написала исполнительница, опубликовав их совместное фото.
