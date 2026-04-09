Рютте сделал неутешительное заявление о возможном членстве Украины в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте сделал неутешительное заявление о возможном членстве Украины в альянсе. Об этом сообщает Clash Report.

"Я не думаю, что вопрос членства Украины в НАТО может быть решен в краткосрочной перспективе. Я не думаю, что это произойдет политически в ближайшее время - это моя справедливая оценка", - сказал он.

По его словам, некоторые страны, включая Германию, Словакию, Венгрию и США, выступают против вступления Украины в НАТО.

Видео дня

"Я думаю, сейчас этот вопрос не обсуждается", - добавил Рютте.

Он утверждает, что союзники признают, что НАТО находится в периоде глубоких перемен в Трансатлантическом альянсе.

"Европа берет на себя все большую и более справедливую долю задачи обеспечения своей обычной обороны, и от этого пути назад нет, да и не должно быть. Это переход от нездоровой созависимости к трансатлантическому альянсу, основанному на подлинном партнерстве", - сказал генсек.

Также он высказался о критике президента США Дональда Трампа в адрес союзников:

"Когда пришло время оказать Соединенным Штатам необходимую логистическую и другую поддержку в Иране, некоторые союзники, мягко говоря, отреагировали несколько запоздало. Справедливости ради, они также были несколько удивлены. Чтобы сохранить элемент неожиданности при первоначальных ударах, Трамп решил не информировать союзников заранее, и я это понимаю. Но то, что я вижу сегодня в Европе, показывает, что союзники сейчас оказывают огромную поддержку - логистическую, базовую и другие меры.

Вступление Украины в НАТО

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига высказался по поводу возможности вступления Украины в НАТО.

"С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любой лидер в любой стране-члене НАТО предпочел бы, чтобы Украина оставалась вне Альянса, а не была интегрирована в него", – отметил он.

