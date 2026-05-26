Почему россияне не нанесли удар 'Орешником' по Киеву: эксперт назвал вескую причину

Удар "Орешником" по Киеву де-факто снимет все негласные запреты на удары Украины непосредственно по Кремлю. Такое мнение в интервью Oboz.ua высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Я приверженец мнения, что первый удар "Орешником" по Днепру был нацелен на завод "Южмаш". Из-за отклонения ракеты было соответствующее воздействие, но это уже другой вопрос. Второй удар был нанесен по аэродрому Скнилов, но там тоже произошло отклонение ракеты. Третий удар по Белой Церкви не был случайностью - там еще до войны у нас размещалась целая общевойсковая дивизия, позже переформатированная в бригаду", - сказал он.

Поэтому, по его словам, здесь вопрос в том, что нашли российские разведки. Возможно, они показали, что в Белой Церкви находились какие-то резервы или что-то существенное.

"Но я приверженец мнения о том, что они пытались поразить в Белой Церкви какой-то военный объект. Куда попала ракета - это другой вопрос. Опять же, где Белая Церковь, а где Киев - расстояние довольно большое", - сказал эксперт.

Романенко подчеркнул, что в таком случае нанести удар "Орешником" по Киеву они не решились.

"По Киеву наносили удары и ракетами, и дронами. Были повреждены и наше Министерство иностранных дел, и дипломатические миссии Азербайджана и Албании, не говоря уже о жилых домах, о рынке и торговом центре, удар был нанесен и по резиденции президента, но все же не таким оружием, как "Орешник". Потому что в таком случае это сняло бы для нас все ограничения, в частности, на удары по Кремлю", - считает он.

Он также напомнил, что вообще-то боевую часть "Орешника" разрабатывали под ядерное оружие, но на его применение они не решаются и вряд ли решатся при текущем раскладе - это только ухудшит их позиции.

"Китайцы категорически против этого, американцы в принципе тоже. Россияне медленно, но продвигаются на востоке Украины и считают, что до конца года они захватят всю Донецкую область. Это их планы, поэтому в такой ситуации ядерное оружие они применять не будут. Я оцениваю вероятность ядерного применения "Орешника" не более чем в 5%", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, американский Институт изучения войны (ISW) считает, что Россия могла запустить две баллистические ракеты средней дальности "Орешник" по Украине во время ночной атаки 24 мая. Одна из ракет могла выйти из строя и упасть на временно оккупированной территории Донецкой области.

Украинские OSINT-исследователи 25 мая обнародовали видео, которое может свидетельствовать о запуске второй ракеты. На записи якобы видно падение шести суббоеприпасов.

Отдельные источники предполагают, что ракета могла упасть вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой - примерно в 40 километрах от линии фронта.

