'Нужно быть внимательной': Сумская поделилась секретом гармоничных отношений со свекровью

По словам актрисы, этот опыт помог ей выработать свой собственный рецепт семейной гармонии.

В интервью программе "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась советами для девушек, как найти общий язык со свекровью.

Актриса призналась, что в свое время, выходя замуж за Виталия Борисюка, ей также пришлось пройти непростой путь принятия в новую семью:

"Я пришла с маленьким ребенком в новую семью, и, конечно, сначала меня не принимали с распростертыми объятиями. Однако мне удалось наладить этот контакт. И я благодарна судьбе, что встретила именно эту семью и такого мужа".

Именно этот опыт помог ей сформировать собственный рецепт семейной гармонии:

"Здесь нужно быть внимательной. Если парень вам очень нравится, и вы безумно влюблены, но он тоже обожает маму – подружитесь с ней. Это лучшее, что я могу посоветовать. Нужно найти пути к сердцу мамы. И мне в свое время это удалось", – рассказала Ольга Сумская.

По словам звезды, эти жизненные уроки она пыталась передать и своим дочерям, ведь убеждена: искренность, уважение и мудрость способны построить теплые отношения в любой семье.

