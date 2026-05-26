Соцпомощь со сбоями: украинцам блокируют карточки после государственных выплат, - нардеп

Некоторым получателям начали блокировать карты для дальнейших социальных выплат.

В апреле правительство анонсировало выплату 1500 гривень отдельным категориям населения, однако из-за технического сбоя людям начали поступать средства повторно.

Как сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале, некоторые граждане, не имея информации об ошибке, уже успели потратить эти деньги на базовые нужды, после чего столкнулись со списаниями и блокировкой карт, через которые осуществляются социальные выплаты.

"Людей фактически никто должным образом не проинформировал. Ошибочно зачисленные средства нельзя было использовать, ведь Пенсионный фонд впоследствии списывает их обратно. А если средства уже потрачены – человек вынужден самостоятельно вернуть их на счет, чтобы избежать блокировки карты", – написал нардеп.

По его словам, люди часто узнавали о проблемах постфактум – уже во время попытки воспользоваться средствами или получить другие выплаты. В отдельных случаях, по его словам, возникали ситуации двойного списания 1500 грн Пенсионным фондом. При этом гражданам обещают возврат средств, однако для многих это стало настоящим стрессом.

"Особенно возмущает отсутствие четкой и официальной коммуникации со стороны Минсоцполитики и ПФУ. Люди узнают о проблеме уже после блокировки карт или списания средств", – отметил Гетманцев.

Он добавил, что перед запуском любых механизмов соцподдержки все технические решения должны быть тщательно протестированы, а граждане – заблаговременно и понятно проинформированы о порядке получения средств и возможных рисках.

В марте президент Владимир Зеленский анонсировал две новые программы поддержки – для пенсионеров и потребителей топлива.

С 1 апреля в Украине начали выплачивать 1500 гривень в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий. Помощь назначалась пенсионерам по возрасту, людям с инвалидностью, малообеспеченным семьям, получателям базовой социальной помощи, ВПЛ среди получателей соцвыплат, многодетным семьям и одиноким матерям.

