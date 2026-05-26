Весом с белого медведя и может пронзить кости шипом: что это за 'речное чудовище'

В глубоких, бурлящих реках Юго-Восточной Азии и Борнео плавает скат, который, вероятно, является самой крупной пресноводной рыбой в мире. Об этом пишет discoverwildlife.

Способный вырасти больше, чем полноразмерный бильярдный стол, и весить столько же, сколько белый медведь, этот речной монстр обладает серьёзным жалом в хвосте.

Urogymnus Polylepsis - это настоящий гигант, крупнее любого вида морских скатов. Рыба, пойманная в реке Мекон в 2022 году, имела длину 4 метра, ширину 2,2 метра и весила 300 кг. Также есть сообщения о рыбах, которые более чем в два раза превышают эти размеры.

Отмечается, что гигантский скат имеет огромные грудные плавники, которые образуют, по-видимому, единое округлое тело. Рыба может "махать" этими плавниками, подобно птице с жёсткими крыльями, чтобы плавать, а также зарываться в песок или мягкий осадок речного дна. Когда-то частично зарытый в грунт, скат с серой окраской верхней части тела и уплощенной формой тела становится трудноразличимым, хотя длинный, похожий на хлыст хвост по-прежнему представляет собой серьезную угрозу.

Интересно, что жалящий шип расположен на верхней части хвоста и может достигать 40 см в длину. Он покрыт токсичной слизью и, будучи оттолкнутым мощным взмахом хвоста, способен пронзить кость.

Гигантский скат редко проявляет агрессию, и травмы, нанесенные человеку, встречаются редко, хотя это отчасти связано с резким сокращением популяции этого вида.

Важно, что гигантский скат когда-то был более широко распространен, но чрезмерный вылов, наряду с деградацией среды обитания, привел к сокращению численности в некоторых частях его ареала на целых 95%. Из-за низкой скорости размножения средний размер взрослых особей также уменьшился, и Международный союз охраны природы теперь классифицирует этот вид как находящийся под угрозой исчезновения.

