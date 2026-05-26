США создают не тех роботов и Китай об этом знает: топ-эксперт NASA назвал главную ошибку

США рискуют проиграть Китаю технологическую гонку, считает бывший топ-эксперт.

США рискуют проиграть Китаю гонку человекоподобных роботов из-за неправильной стратегии развития отрасли.

Такое мнение высказал Роберт Амброуз - бывший руководитель отдела программного обеспечения, робототехники и моделирования в NASA, пишет Fortune. По его словам, американские компании создают впечатляющих роботов для показухи, но они совершенно не подходят для реальной работы на производстве. При этом недавняя презентация гуманоидных роботов в Китае показала стратегическое отставание США.

Эксперт подчеркнул, что американская индустрия сосредоточилась на зрелищности и отдельных успехах, вместо того чтобы создавать универсальные и адаптивные системы.

В качестве примера он привел роботов компании Boston Dynamics, способных выполнять сложные движения и переносить тяжелые предметы. Однако, по мнению специалиста, такие достижения не означают готовность к массовому внедрению.

Он сослался на исследование Стэнфордского университета, согласно которому роботы, которые показали почти 90% эффективности в симуляциях, способны выполнять только 12% реальных задач.

Отдельно Амброуз раскритиковал проект компании Figure AI. Ее робот O2 почти год работал на заводе BMW, переместив более 90 тыс. деталей. Но машина выполняла только одну операцию – перенос металлических компонентов к сварочному стенду.

По словам бывшего сотрудника NASA, подобная узкая специализация делает гуманоидных роботов слишком дорогими и малоэффективными для большинства заводов.

Он подчеркнул, что в NASA давно пришли к выводу, что наиболее успешными оказываются машины, способные быстро адаптироваться к разным задачам и условиям. Именно гибкость, а не эффектные трюки, должна стать главным критерием развития робототехники.

Эксперт также заявил, что США пока не готовы к массовому внедрению гуманоидных роботов.

В целом же, по мнению специалиста, гуманоиды не заменят людей полностью, а будут выполнять так называемую "промежуточную работу" – задачи, которые слишком сложны для обычной автоматизации, но слишком однообразны для человека.

Речь идет, в частности, о перемещении материалов на заводах, пополнении складов, обслуживании оборудования и работе в опасных зонах.

