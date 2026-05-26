'Россия переходит к крайним мерам': Тимочко объяснил угрозы Москвы нанести удары по Киеву

Россия переходит к усилению атак на столицу, поскольку понимает, что не способна переломить ход войны.

Россия находится на пике своих возможностей в нанесении ракетных ударов. Она способна делать это лишь циклически, а не системно. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал военный эксперт Иван Тимочко, комментируя заявления РФ об их планах усиления атак по Киеву.

"Все равно это не приводит к тому результату, которого бы они хотели. Похоже, что они попытаются сейчас процесс накопления этих ракет, который происходил быстрее, перераспределить в короткий промежуток времени для того, чтобы создать иллюзию системности ударов. Но при этом максимально нагнетают информационное пространство. Их пропаганда работает именно с этой целью, чтобы вызвать у нас какую-то память, чтобы создать впечатление, что они реально способны выдавать больше, чем у них есть", – сказал Тимочко.

Он добавил, что таким образом Россия также пытается информационно повлиять на другие страны, убедить их переместить представительства из Киева. Поскольку пропаганда РФ затем может заявить, что Европа якобы не верит в безопасность Украины.

"Другой вопрос в чем? Если вы обращаетесь к европейским и иностранным послам, чтобы они покинули свои посольства, то вопрос, а как вы их определили? Что они военный объект? Или вы неспособны эффективно бить и признаете, что ваше оружие неточное? Или вы им угрожаете напрямую?", – добавил Тимочко.

Он добавил, что РФ при имеющемся арсенале может попытаться создать иллюзию того, что у них есть возможности бить в долгую. Но на практике это не соответствует действительности.

"Мы должны прекрасно осознавать, что Россия переходит к таким крайним методам нанесения ударов по жилым, гражданским и дипломатическим представительствам только потому, что другие способы переломить ход войны не принесли результата", – отметил Тимочко.

Что этому предшествовало

Напомним, что ранее Минобороны РФ заявило, что Москва планирует наносить "системные удары" по объектам ВПК в Киеве. Поводом для этого стала якобы атака Сил обороны по учебному корпусу и общежитию в оккупированном Старобельске Луганской области. На фоне этого РФ обвинила Киев в якобы нарушении Женевских конвенций и призвала иностранные делегации покинуть украинскую столицу.

По мнению аналитиков из Института изучения войны (ISW), этими заявлениями РФ пытается продемонстрировать свою силу после унижения, связанного с трехдневным перемирием 9-11 мая. Эксперты отмечают, что запланированные Москвой массированные удары по Киеву были подготовлены заранее и не являются "ответом", как это заявили в РФ.

