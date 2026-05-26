В Силах обороны опровергли информацию о захвате россиянами Рясного на Сумщине

Населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, ситуация полностью под контролем.

Информация россиян о захвате Рясного в Сумской области не соответствует действительности. Украинские военнослужащие считают такие заявления частью информационно-психологической операции со стороны РФ. Об этом сообщили в 14-м армейском корпусе.

"Информация, массово тиражируемая вражескими ресурсами о якобы захвате села Рясное Краснопольской общины в Сумской области подразделениями 34-й ОМСБР РФ и "разгроме" украинских сил, является очередной акцией информационно-психологической операции и не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины удерживают оборону на определенных рубежах, осуществляют меры по сдерживанию захватчиков и наносят противнику значительные потери в живой силе.

"Попытка врага выдать желаемое за действительное, упоминая участие украинских "штурмовых групп" и придумывая "недельные бои", имеет целью лишь оправдание собственных неудач и создание иллюзии "пояса безопасности" для внутреннего российского потребителя. Населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, ситуация полностью под контролем", – подчеркнули в 14-м корпусе.

Другие фейки врага о Сумской области

Как сообщал УНИАН, в начале мая Министерство обороны страны-агрессора России заявило о "захвате" села Мирополье Сумской области. В центре коммуникаций группировки войск "Курск" опровергли российские фантазии и заявили, что ВСУ контролируют район, никакого продвижения врага нет, как и никаких штурмовых действий в том районе в течение последних дней.

