Эти знаки Зодиака сказочно разбогатеют в ближайшие месяцы

В период с настоящего момента до октября 2026 года четыре знака Зодиака могут рассчитывать на заметное улучшение финансового положения. Таким прогнозом поделилась профессиональный астролог Хелена Хатор, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Она отметила, что ретроградное движение Плутона в этот период активизирует трансформационные процессы, особенно в денежных сферах этих знаков.

Рак

Астролог подчеркнула, что у Раков уже запущен процесс финансового обновления. Она отметила, что начавшийся новый цикл Урана в Близнецах будет оказывать долгосрочное влияние, а решения, принятые сейчас, могут определить финансовое положение на ближайшие семь лет.

Хатор объяснила, что ретроградный Плутон усиливает способность находить нестандартные источники дохода и способствует формированию новых способов получения прибыли, включая пассивный доход. По ее словам, это период постепенной, но глубокой перестройки финансовой сферы.

Козерог

Астролог заявила, что ближайшие месяцы станут для Козерогов периодом серьезной трансформации личных финансов. Она отметила, что изменения затронут как уровень доходов, так и способы распоряжения деньгами.

Хатор подчеркнула, что влияние Плутона в аспекте с Ураном требует активных действий и готовности отпустить старые привычки. Она добавила, что в этот период у многих представителей знака может снизиться привязанность к прошлым вещам и моделям поведения, что откроет пространство для нового.

Овен

По словам астролога, у Овнов усиливается финансовый потенциал через карьеру и профессиональную деятельность. Она отметила, что влияние 11-го дома может привести к изменениям в окружении, социальных связях и рабочих группах.

Хатор объяснила, что именно коммуникация и умение донести свою идею до других будут напрямую влиять на уровень дохода. Она также подчеркнула необходимость внимательно относиться к словам и способу общения, поскольку это может отражаться на финансовых результатах.

Весы

Астролог отметила, что Весы входят в период, когда влияние ретроградного Плутона и Урана становится для них особенно благоприятным. Она подчеркнула, что представители знака смогут постепенно укрепить уверенность в себе и собственных ресурсах.

Хатор заявила, что рост внутренней уверенности будет замечен окружающими и может способствовать расширению круга полезных знакомств. По ее словам, это удачное время для самопрезентации и построения связей, которые в дальнейшем могут положительно повлиять на качество жизни и финансовые возможности.

