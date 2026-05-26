Дешевый смартфон Xiaomi с огромной батареей: появились характеристики Redmi 17

Устройство получит крупный аккумулятор 7000 мАч и геймерский экран 144 Гц, сохранив доступную цену.

В интернете появились основные характеристики нового ультрабюджетного смартфона Xioami Redmi 17. Несмотря на скромный ценник, ему будет, что предложить покупателям, пишет Gizmochina.

Redmi 17 выйдет с 6,9-дюймовым дисплеем Full HD+. Частота при этом будет 144 Гц. Чип Snapdragon 4 Gen 4 станет аппаратной основой устройства, а еще Xiaomi поставит батарейку емкостью 7000 мАч. Обещают автономность два дня даже при активном использовании.

Набор камер будет скромный: основной модуль на 50 мегапикселей, а также фронтальная камера на 8 мегапикселей. Как и последние смартфоны Redmi, Redmi 17 будет поставляться с фирменным интерфейсом HyperOS на базе Android 16.

Презентация смартфона намечена на 18 июня. По предварительным данным, начальная цена Redmi 17 составит 150 долларов, что эквивалентно примерно 6500 грн.

Напомним, накануне Xiaomi выпустила свой самый дешевый телефон 2026 года. Новинка от суббренда Poco получила огромный экран, емкий аккумулятор и большой объем памяти, при этом ее стоимость не превышает $100.

Параллельно Redmi готовит к выпуску новый флагман с аккумулятором 10 000 мАч и 7-дюймовым экраном. Это будет одним из самых крупных девайсов на рынке: современные флагманы обычно ограничиваются ~6,8–6,9 дюйма.

В прошлом месяце Xiaomi выпустила неожиданное обновление HyperOS для устаревших смартфонов. Xiaomi 12, Redmi Note 11 Pro+ и другие популярные модели еще некоторое время останутся актуальными.

