Накануне Виктор Орбан пригласил Путина на переговоры по Украине в Венгрию.

Спикер венгерского премьера Золтан Ковач заявил, что страна по-прежнему не будет поставлять военную помощь Украине.

Об этом сообщает CNN.

В разговоре с журналистами Ковач отметил, что Венгрия видит трагедию, которую в Украине повлекла за собой война, но не собирается участвовать в ней.

"Венгерская позиция твердая. Мы не собираемся вмешиваться в эту войну с помощью оружия и снабжения солдат", - сказал спикер Орбана.

Ковач добавил, что, хотя Венгрия и поддерживает гуманитарную помощь, премьер Виктор Орбан отверг "месседж" Зеленского, который, в частности, просил руководство страны определиться, на чьей оно стороне.

"Мы знаем, что делаем. Я считаю, что господин Зеленский представляет украинский национальный интерес. Мы видим тревожные картины и трагедию, которая происходит в Украине. Мы собираемся позаботиться обо всех, кто приезжает из Украины, и лучше всего - посадить воюющие стороны за стол переговоров", - высказался Ковач.

Что предшествовало

Премьер Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести в Будапеште переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В комментарии журналистам советник главы Офиса президента, представитель Украины на переговорах с РФ Михаил Подоляк назвал заявление Орбана хайпом.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский справедливо упрекнул Виктора Орбана за его связи с Путиным, что вредит венгерско-украинским отношениям.

Также украинский лидер подчеркнул, что правительство действующего премьера Венгрии всячески потакает россиянам и блокирует реализацию европейской помощи украинским вооруженным силам.

Позиция Венгрии

Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной, отказывается предоставлять территорию для передачи военной помощи Украине и выступила против нефтяного эмбарго против России.

Годами правительство Орбана сдержанно реагировало на развязанную агрессию России против Украины, поддерживая тесные контакты с Кремлем.

Ряд стран ЕС уже осудили позицию Будапешта. Так, президент Польши Анджей Дуда обвинил Орбана в том, что тот фактически сделал экономику страны зависимой от России. А министр обороны Чехии Яна Чернохова саботировала саммит глав оборонных ведомств Вышеградской группы.

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