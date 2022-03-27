Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что просьба украинцев о введении санкций против российских нефти и газа остановит венгерскую экономику.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему трудно понять отношение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до войны в Украине, где гибнут тысячи людей.

Как сказал Дуда в интервью TVN24, Орбан "находится в сложной ситуации", потому что довел Венгрию до того, что оно практически полностью зависит от России.

"Сейчас, перед лицом российской агрессии против Украины, гибели тысяч людей, бомбардировок жилых массивов, снос жилых домов российской армией, преступной деятельности в смысле международного права мне трудно понять такое отношение. Эта политика будет очень дорогой для Венгрии", - сказал Дуда.

По словам польского президента, Орбан "находится в сложной ситуации".

"Он сделал так, что Венгрия практически полностью зависит от России по поставкам газа и электроэнергии, потому что у него есть российская электростанция, контракты на поставку топлива заключены с Россией", - сказал Дуда.

Он также отметил, что"энергетическая зависимость от России - проблема многих стран Евросоюза, из-за чего ввести санкции на закупку топливно-энергетических ресурсов не удалось". При этом Дуда добавил, что другие страны несмотря на эту зависимость предоставляют Украине вооружение, в отличие от Венгрии.

Позиция премьера Венгрии Виктора Орбана

Напомним, ранее сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение санкции против российских нефти и газа остановит венгерскую экономику, передает Telex. Он добавил, что Австрия и Германия имеют такую же позицию.

"Вопрос для Венгрии не в том, готова ли она платить немного больше денег за энергию и помогать Украине, потому что тогда мы были бы к этому готовы. Речь идет о том, поступит ли газ вообще", - сказал Орбан.

По его словам, доля российской нефти в Венгрии составляет 61%, поэтому просьба украинцев не использовать ее приведет к дефициту топлива.

Орбан также добавил, что эмбарго на российский газ будет означать для Венгрии исчезновение 85% всего потребления газа в стране.

"Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится, заводы закроются, будет массовая безработица. То, что просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, вновь потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад", - сказал венгерский премьер.

При этом Орбан добавил, что его страна "сделает все", что в ее силах для помощи украинцам, "потому что на них напали, они попали в беду".

"В такой драматической ситуации спор о том, как обращались с нашими меньшинствами, второстепенен. Не забудем, но это второстепенно. Мы сделаем все, что в наших силах, но нельзя требовать погубить себя ради них", - сказал Орбан.

Что раньше заявляли в Венгрии

Как сообщал УНИАН, 21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, поскольку это якобы может привести к боевым действиям в воздухе. Также Будапешт выступает против введения миротворцев в Украину из-за рисков начала сухопутной войны.

25 марта Сийярто сообщил, что правительство Венгрии отказалось от поставки оружия для Украины через свою территорию и отказа от российских нефти и газа. Решение принял якобы ради безопасности венгерского народа.

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