Подоляк обвинил Орбана в медийном хайпе.

В офисе президента отреагировали на слова пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана, который в телефонном разговоре с президентом РФ якобы предложил ему провести в Будапеште переговоры с Владимиром Зеленским.

В комментарии УП советник главы Офиса президента, представитель Украины на переговорах с РФ Михаил Подоляк назвал заявление Орбана хайпом.

По его словам, сегодня "многие делают политические заявления, исходя сугубо из своих интересов".

"Чаще это политические спекуляции и желание хайпа. Особенно если говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами. Но реальность немножко иная. Есть официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат - на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только через эти каналы. Другое - это медийный хайп", - отметил Подоляк.

Напомним, недавно Орбан стал премьером Венгрии в четвертый раз. Он известен своей пророссийской позицией.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский справедливо упрекнул Виктора Орбана за его связи с Путиным, что вредит венгерско-украинским отношениям. Также украинский лидер подчеркнул, что правительство действующего премьера Венгрии всячески потакает россиянам и блокирует реализацию европейской помощи украинским вооруженным силам.