Представительница чешского правительства подчеркнула, что не хочет быть участницей чьей-то избирательной кампании.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова саботирует встречу министров обороны стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия), которая должно состояться в Венгрии.

Об этом она заявила в Twitter.

Министр раскритиковала политику Венгрии в отношении России и Украины, подвергшейся полномасштабному вторжению российских войск.

"Я всегда поддерживала V4 и мне очень жаль, что дешевая российская нефть для венгерских политиков сейчас важнее, чем украинская кровь", – написала Яна Чернохова.

Министр акцентировала, что в следующее воскресенье, 3 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы. Она говорит, что не хочет быть участницей чьей-то избирательной кампании.

Поддержат ли ее решение министры обороны Словакии и Польши пока неизвестно.

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