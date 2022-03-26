Министр обороны Чехии Яна Чернохова саботирует встречу министров обороны стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия), которая должно состояться в Венгрии.
Об этом она заявила в Twitter.
Министр раскритиковала политику Венгрии в отношении России и Украины, подвергшейся полномасштабному вторжению российских войск.
"Я всегда поддерживала V4 и мне очень жаль, что дешевая российская нефть для венгерских политиков сейчас важнее, чем украинская кровь", – написала Яна Чернохова.
Министр акцентировала, что в следующее воскресенье, 3 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы. Она говорит, что не хочет быть участницей чьей-то избирательной кампании.
Поддержат ли ее решение министры обороны Словакии и Польши пока неизвестно.
Реакция Венгрии на войну в Украине: что нужно знать
Как сообщал УНИАН, Венгрия не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, поскольку это якобы может привести к боевым действиям в воздухе.
Также Будапешт выступает против введения миротворцев в Украину из-за рисков начала сухопутной войны.
Кроме этого, Венгрия также отказывается присылать Украине оружие для борьбы с Россией и запрещает транспортировку оружия в Украину через Венгрию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который будет баллотироваться на переизбрание, ранее заявил, что его страна не присоединится к антироссийским санкциям Европейского Союза на импорт энергоносителей.
В МИД Украины выражали надежду, что Венгрия пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе.
25 марта президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктора Орбану по поводу поддержки Украины: "Венгрия... Я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство".
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