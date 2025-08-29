Успех молниеносной операции против Ирана может вдохновлять Трампа на новую "маленькую победоносную войну" на фоне провала российско-украинского переговорного трека.

США направили к берегам Венесуэлы военную флотилию с большим количеством морской пехоты. Это может быть частью плана по свержению режима Николаса Мадуро, в том числе прямой попытки его ликвидации. Об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что не так давно президент США Дональд Трамп приказал направить к берегам Венесуэлы семь военных кораблей, среди которых три эсминца с управляемыми ракетами и по меньшей мере одна ударная подводная лодка. Кроме того, сообщается об отправке около 2200 морских пехотинцев.

Официально они там для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, но чиновники Белого дома сомневаются, что такая сила нужна для того, чтобы гонять лодки наркоторговцев в море.

"Это на 105% касается наркотерроризма, но если Мадуро больше не будет у власти, никто не будет плакать", - сказал Axios один чиновник администрации Трампа, знакомый с политическими дискуссиями.

Другой чиновник администрации наоборот убежден, что это является подготовкой к попытке захватить Мадуро подобно тому, как в 1989 году американские военные захватили президента Панамы Мануэля Норьегу, которого обвинили в крышевании наркоторговли.

Третий советник Трампа сравнил Мадуро у власти в Венесуэле с педофилом в кресле директора детского сада.

Представители администрации, с которыми пообщались журналисты, отказались исключать возможность американского вторжения в Венесуэлу, но почти все в частном порядке считают этот вариант маловероятным.

Как пишет Axios, администрация Трампа, вероятно, надеется, что под таким давлением Мадуро договорится о своей отставке, или же его убьет кто-то из подчиненных, соблазнившись 50 миллионами долларов вознаграждения, которое объявил Вашингтон.

"Хотя многим трудно представить реальное вторжение, чиновники считают агрессивные перехваты лодок, подозреваемых в торговле наркотиками, у побережья Венесуэлы почти неизбежными. Также возможны авиаудары. Источники предполагают, что целями могут быть малонаселенные районы джунглей, где подозревается производство кокаина, или новый завод по производству боеприпасов, построенный Россией", - говорится в публикации.

Некоторые из окружения Трампа даже считают, что Мадуро может стать мишенью для удара беспилотника, учитывая, что он официально подозревается в терроризме.

Политика Трампа в отношении Венесуэлы

Как писал УНИАН, еще во времена своей первой каденции с 2017 по 2021 год Дональд Трамп занял очень жесткую позицию в отношении Венесуэлы, где у власти находится диктатор-популист Николас Мадуро, которого часто обвиняют в заработках на наркоторговле.

Администрация Трампа активно поддерживала венесуэльскую оппозицию во главе с Хуаном Гуайдо, которого в 2019 году Вашингтон признал "временным президентом" Венесуэлы вместо Николаса Мадуро.

Важным инструментом давления стали санкции. США постепенно вводили финансовые и торговые ограничения против правительства Венесуэлы, государственной нефтяной компании PDVSA и связанных с ней структур. В 2019 году фактически был заблокирован экспорт венесуэльской нефти на американский рынок, что стало серьезным ударом для экономики страны, ведь США были главным покупателем ее сырья.

В то же время Трамп неоднократно заявлял, что "все варианты остаются на столе", включая военное вмешательство, хотя реальной вооруженной операции США против Венесуэлы не произошло.

