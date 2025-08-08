США установили рекордную цену за информацию о Мадуро, которая поможет его арестовать

В Вашингтоне назвали Мадуро "одним из крупнейших наркоторговцев в мире".

Власти США удвоили вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать диктатора Николаса Мадуро, который называет себя президентом Венесуэлы. Об этом сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди в сети X (Twitter).

"Министерство юстиции и Госдепартамент объявляют о вознаграждении в размере 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро. Он является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой для нашей национальной безопасности", - написала Памела Бонди.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал удвоенное вознаграждение "жалким", а заявления США - "политической пропагандой".

Предыдущее вознаграждение в размере 25 млн долларов было установлено в январе.

Напомним, что Николас Мадуро время от времени делает громкие заявления, в которых критикует США. В частности, в январе этого года он пообещал "освободить" Пуэрто-Рико от США. Так он отреагировал на идеи президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией.

Добавим, что Украина не признает Мадуро президентом Венесуэлы. Согласно заявлению главы МИД Андрея Сибиги, он фальсифицировал результаты выборов.

