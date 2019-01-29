Трамп рассматривает возможность введения военных в Венесуэлу - СМИ

Пока Штаты отдают предпочтение дипломатическому влияния на ситуацию.

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной интервенции в Венесуэлу.

Об этом сообщил порталу Axios сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя свой разговор с главой Белого дома на тему Венесуэлы.

Сенатор заявил, что еще несколько недель назад президент США Дональд Трамп размышлял над возможностью применения военной силы в Венесуэле, где правительство США в настоящее время настаивает на смене режима, используя дипломатическое и экономическое давление.

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Подобный шаг может спровоцировать проблемы, считает Грэм.

"Трамп сказал, что удивлен этим, так как считает меня сторонником идеи вторжения. Я ответил, что не желаю вторжения, а просто хочу использовать нашу военную мощь в то время, как национальная безопасность США находится под угрозой", - сказал Грэм.

По его мнению, Трамп является сторонником агрессии в отношении Венесуэлы.

Однако, по данным издания, пока нет признаков того, что Трамп планирует военную операцию в Венесуэле.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Национальная ассамблея в свою очередь объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.