Революция в Венесуэле: Гуайдо рассказал, что говорил Трампу

По его словам, он общался не только с лидером США, но с главами других государств в регионе и мире.

Лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил о разговоре с американским президентом Дональдом Трампом. Читайте такжеВ США признали нового спецпосланника Венесуэлы Об этом сообщает CNN. По его словам, он общался не только с лидером США, но с главами других государств в регионе и мире. Гуайдо подчеркнул, что не собирается идти на «ложный диалог», который обеспечит существование в стране нынешних порядков. Уточняется, что на вопрос об обсуждении с Трампом «военного варианта» Гуайдо сказал, что первостепенное значение для него имеют находящиеся в чрезвычайной гуманитарной ситуации граждане страны.

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