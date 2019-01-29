цей матеріал доступний українською

Революция в Венесуэле: Гуайдо рассказал, что говорил Трампу

08:15, 29 января 2019
Мир
337 0

Читайте такжеВ США признали нового спецпосланника Венесуэлы

Об этом сообщает CNN. По его словам, он общался не только с лидером США, но с главами других государств в регионе и мире. Гуайдо подчеркнул, что не собирается идти на «ложный диалог», который обеспечит существование в стране нынешних порядков.

Уточняется, что на вопрос об обсуждении с Трампом «военного варианта» Гуайдо сказал, что первостепенное значение для него имеют находящиеся в чрезвычайной гуманитарной ситуации граждане страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Революция в Венесуэле
Теги: #Трамп#Венесуэла