Во время первого срока президента США Дональда Трампа его окружали советники, которые сдерживали его авторитарные наклонности. Теперь же он стал самым опасным человеком в мире. Теперь же в окружении американского лидера не осталось подобных людей.
Как пишет писатель и исполнительный директор Президентского проекта действий в области климата Уильям С. Беккер в своем материале для The Hill, Трамп не обладает темпераментом, психической устойчивостью и моральными принципами, необходимыми для должности президента США. Он считает, что американский лидер стал самым опасным человеком в мире.
Беккер напомнил, что на прошлой неделе Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет угрожали военным вмешательством в Венесуэлу. Он подчеркнул, что президент США оправдывает это сомнительными интерпретациями своих полномочий, неразглашенными юридическими меморандумами и необъяснимыми доказательствами.
По словам Беккера, некоторые республиканцы считают, что Трамп зашел слишком далеко. Он заявил, что всем американцам стоит опасаться того, что политика нынешнего главы Белого дома может привести к ядерной войне.
"Неприкрашенная правда заключается в том, что сломанный моральный компас Трампа, его гиперактивный тестостерон, подхалимский персонал, патологический нарциссизм и чрезвычайные президентские полномочия делают его явной и непосредственной угрозой для республики и мира. Эта смесь факторов становится еще более нестабильной с капитуляцией Конгресса и решением Верховного суда о том, что он стоит выше закона", - резюмировал Беккер.
Администрация Трампа стала самой богатой в современной истории США
Ранее в The Washington Post писали, что администрация президента США Дональда Трампа стала самой богатой в современной истории страны по совокупному состоянию ее членов. На март 2025 года совокупное состояние 12 миллиардеров из американской администрации превышало $390 млрд. Состояние самого президента США ($5,1 млрд) при подсчетах не учитывалось.
В издании выяснили, что миллиардеры из Белого дома вместе со своими супругами пожертвовали более $52 млн Трампу, а также протрамповским политическим комитетам и Республиканскому национальному комитету только в ходе избирательной кампании 2024 года. Более того, основатель SpaceX и экс-руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск вложил свыше $294 млн в поддержку нынешнего президента США и других республиканцев в 2024 году.