Администрация президента США Дональда Трампа стала самой богатой в современной истории страны по совокупному состоянию ее членов. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

На март этого года совокупное состояние 12 миллиардеров из администрации Дональда Трампа превышало $390 млрд. Состояние самого президента США ($5,1 млрд) при подсчетах не учитывалось.

Согласно анализу издания, миллиардеры из Белого дома вместе со своими супругами пожертвовали более $52 млн Дональду Трампу, протрамповским политическим комитетам и Республиканскому национальному комитету только в ходе избирательной кампании 2024 года. При этом основатель SpaceX и экс-руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск вложил свыше $294 млн в поддержку Дональда Трампа и других республиканцев в 2024 году.

Помимо Илона Маска, чье состояние оценивается в $342 млрд, в список вошли министр торговли США Говард Лютник (с состоянием в $3,2 млрд), министр образования Линда МакМэхон ($3 млрд), спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ($2 млрд), администратор Управления по делам малого бизнеса Келли Леффлер ($1,3 млрд), сооснователь Airbnb и главный дизайнер США Джо Геббиа ($8,3 млрд), а также предприниматель и экс-чиновник DOGE Антонио Грасиас ($2,2 млрд).

В список миллиардеров в администрации Дональда Трампа также вошли посол США в Италии Тильман Фертитта ($11,3 млрд), посол в Коста-Рике Мелинда Хильдебранд ($7,7 млрд), замминистра обороны Стив Файнберг ($5 млрд), посол в Великобритании Стивенс Уоррен ($3,4 млрд) и Пол Аткинс - председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам ($1,2 млрд).

Ранее издание Poitico писало, что администрация Трампа формирует коалицию, чтобы противостоять доминированию Китая в области добычи критически важных минералов и его росту в сфере искусственного интеллекта и других технологий.

