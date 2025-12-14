Трамп разделяет взгляды России: авторитетный аналитик рассказал, куда движутся США

Администрация Трампа полностью изменили подходы США к глобальной политике и разделяет взгляды России и Китая на безопасность, пишет Джон Авлон.

Факт того, что "мирный план" нынешней администрации президента США Дональда Трампа был основан на российских документах, подчеркивает "рефлекторное восхищение президента диктатором". К тому же теперь это подкреплено "существенным отступлением от союзников по НАТО, что давно является рождественским подарком, который есть в списке желаний Владимира Путина", пишет в колонке для журнала Rolling Stone политический аналитик Джон Авлон.

Автор считает, что администрация Трампа продолжает подбадривать "автократических противников" и отталкивать "демократических союзников".

"Это теперь официальная политика США, изложенная в виде недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности - программного документа, который издает каждая администрация, чтобы объявить миру свои стратегические приоритеты", - напомнил он.

Автор указал, что документ, полон "типичных для Трампа громких заявлений и противоречий". Он называет его полным разрывом с миром, который Америка построила вместе со своими союзниками после Второй мировой войны:

"Это красно-бело-синий средний палец, показанный свободному миру. В некоторых местах он даже звучит так, будто его написал Кремль, представляя наш подход к внешней политике до сих пор как результат того, что "элиты убедили себя, что постоянное господство Америки над всем миром отвечает наилучшим интересам нашей страны".

Также он назвал документ клеветой и оскорблением двухпартийного либерального интернационализма, который "базируется на соглашениях о коллективной безопасности - между западными демократиями разного размера - и имеет целью противодействовать автократической агрессии, такой как вторжение России в Украину". Добавил, что администрации предыдущих американских президентов не верили, что "постоянное господство Америки над всем миром отвечает наилучшим интересам нашей страны". Однако это часто обсуждают в России. И поэтому Стратегия национальной безопасности закрепляет, что "администрация Трампа находит общий язык с осью автократов, пропагандируя региональную гегемонию как видение 21 века". Поэтому Трамп и проявляет интерес к процессам в Западном полушарии.

"Обратной стороной регионального захвата власти Трампом является шаткий мир, основанный на принципе "сила есть право", с другими региональными гегемонами - Китаем и Россией. Китай получает возможность доминировать в Азии, а Тайвань становится привлекательной целью в списке задач пожизненного президента Китая Си. Россия получает восточную Украину и ослабленное НАТО", - добавил он.

Он напомнил, что исторически предложенный диктаторским режимами мир всегда держался на армиях. И именно такое понимание мира имели в недалеком прошлом крайне левые.

"Сейчас мы наблюдаем подъем так называемых "коди-пинк-консерваторов", которые исповедуют изоляционистский взгляд на мир и которым на самом деле безразлично, что происходит за пределами наших границ, как это позорно провозгласил Вэнс относительно судьбы Украины. Это крайне наивно - особенно если вы верите в мир через силу", - написал он.

Противоречия Трампа

В новой Стратегии нацбезопасности сказано, что США должны "продолжать улучшать торговые (и другие) отношения с Индией". А на самом деле отношения между США и Индией были разрушены 50-процентными пошлинами Трампа. Также Стратегия обещает "сохранить непревзойденную "мягкую силу" США". А на самом деле администрация Трампа уничтожает фактические инструменты мягкой силы, такие как "Голос Америки" и Агентство США по международному развитию.

Уже после обнародования Стратегии Трамп одобрил продажу Китаю критически важных чипов Nvidia для искусственного интеллекта, подрывая тем самым жесткие заявления об обеспечении американского лидерства в гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта. Также непонятны призывы Трампа к смене режима в Венесуэле - без какого-либо "плана по стабилизации потерпевшего крах социалистического государства".

Он напоминает, что Америка все же республика, а не империя. И предлагает укреплять связи между демократическими республиками - военные и экономические, чтобы "выступать решительным противовесом растущему автократическому альянсу". По его мнению, нет безопасности в изоляционистском порыве, "подобном страусу", игнорировании агрессии или предоставлении агрессорам "силы путем умиротворения".

Больше об изменениях в политике США

Напомним, что по оценкам СМИ, Дональд Трамп изменил политику США в отношении Китая и вместо сдерживания выбрал распределение сфер влияния. Подобные тенденции прослеживаются и в отношениях администрации Трампа с РФ.

В то же время администрация Трампа формирует коалицию, чтобы противостоять доминированию Китая в области добычи критически важных минералов и его росту в сфере искусственного интеллекта и других технологий.

