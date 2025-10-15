Мощные ракеты позволят ВСУ радикально расширить кампанию ударов большой дальности по военным и промышленным объектам в глубине России.

Продолжение западной поддержки и дальнейшее усиление Украины является наиболее надежным и действенным способом быстро завершить войну в Украине из-за давления на Россию. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic Council.

Издание пишет, что пока Соединенные Штаты приближаются к решению о поставках Украине ракет "Томагавк", Кремль усиливает риторику, пытаясь повлиять на решение президента США Дональда Трампа. Авторы напомнили о высказываниях российских деятелей о ракетах "Томагавк". В частности, экс-президент РФ Дмитрий Медведев снова прибегнул к ядерным угрозам, которые поддержал белорусский диктатор Александр Лукашенко.

"Легко понять, почему Москва так категорически противодействует идее поставки ракет "Томагавк" в Украину. С потенциальной дальностью полета до 2500 километров эти мощные ракеты позволят украинской армии радикально расширить свою нынешнюю кампанию ударов большой дальности по военным и промышленным объектам в глубине России. Киев уже смог нанести значительный ущерб военной машине Путина, используя собственные беспилотники и ракеты. Сейчас в Москве явно растет беспокойство, что дополнительная огневая мощь, которую предоставляют американские "Томагавки", может еще больше сместить баланс в пользу Украины", - говорится в статье.

Авторы задают вопрос, стоит ли серьезно относиться к последним угрозам России. Ведь в течение последних трех с половиной лет полномасштабной войны представители Кремля часто использовали подобную "апокалиптическую риторику". Но никогда не подкрепляли свои слова действиями:

"Раз за разом Москва объявляла новые красные линии, предупреждая Запад о возможных репрессиях со стороны России, но потом ничего не делала, когда эти красные линии пересекались".

Авторы добавили, что попытки России навязать красные линии западным союзникам Украины являются ключевой частью тактики запугивания, которую Путин применяет с начала войны. Они пишут, что такие угрозы оказались действенными в отношении западных лидеров, которые не склонны к риску. Именно поэтому, пишут авторы, каждая дискуссия о поставках нового оружия Украине "затягивалась и откладывалась из-за преувеличенных опасений возможной эскалации и трусливых разговоров о необходимости избежать провокации Путина". И это, по их мнению, придало смелости Путину и продолжило войну, позволив России действовать гораздо сильнее, чем ее геополитический вес, против гораздо более богатых и лучше вооруженных противников.

Авторы считают, что опыт войны свидетельствует о том, что нет никаких оснований считать, что красные линии России являются надежными:

"Единственным логическим выводом является то, что Путин все время блефовал. Теперь Трамп должен решить, разоблачать ли блеф Путина и вооружить Украину ракетами "Томагавк".

Авторы предполагают, что текущая стратегия США заключается в том, чтобы поднять перспективу вооружения Украины ракетами "Томагавк" без их фактической поставки. Это может заставить Путина сесть за стол переговоров. Потому что даже если ракеты будут поставлены, они не являются чудо-оружием и не выиграют войну за Украину за одну ночь.

В статье делается вывод, что с начала вторжения Путин сумел ограничить поддержку Украины, умело используя коллективный страх Запада перед эскалацией конфликта. А теперь Трамп имеет возможность убедить Путина, что он "не так легко поддается запугиванию, как другие западные лидеры, и готов усиливать давление на Москву, пока Путин не согласится на мир". Это, по словам автора, является единственным способом закончить войну.

Напомним, что по мнению автора журнала The Atlantic, Россия все еще достигла своих целей в Украине и не сможет этого сделать в ближайшей перспективе. Речь идет о том, что Путин убеждает западных партнеров в своей победе несмотря на реальное положение вещей.

Усиление давления на РФ

В то же время США готовы к продолжению сотрудничества с западными союзниками в деле усиления Украины, чтобы обеспечить длительный и надежный мир.

При этом в США готовы усиливать давление на Россию, чтобы достичь прочного мира в Украине. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Америки сотрудничать с партнерами по G7, чтобы значительно усилить давление на Россию.

