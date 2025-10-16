Ответ Пекина на таможенную войну со стороны США оказался уж слишком радикальным.

Торговое противостояние США и Китая входит в следующую фазу. Ранее недовольные пошлинами Трампа, мировые лидеры начинают объединяться вокруг него из-за новой жесткой политики Поднебесной в отношении редкоземельных металлов, сообщает Bloomberg.

Тарифная война президента США Дональда Трампа оттолкнула давних союзников и дала Китаю возможность покорить мир. Теперь жесткая тактика Пекина вызывает глобальное сопротивление - похоже, маятник начал двигаться в другую сторону.

Решение Си Цзиньпиня ввести жесткий контроль над экспортом поставок редкоземельных металлов вызвало возмущение - США и другие страны готовят ответ. Китай владеет почти половиной мировых запасов этих полезных ископаемых.

Напряжение растет на фоне подготовки Си и Трампа к их первой встрече за шесть лет, во время которой переговорщики с обеих сторон должны собраться на следующей неделе, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

США и бывшие союзники объединяются против Китая

Решение Китая ввести беспрецедентные меры контроля за экспортом редкоземельных металлов стало главной темой ежегодной встречи руководителей мировых экономик, которая состоялась на этой неделе в Вашингтоне.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские чиновники ведут переговоры с европейскими союзниками, Австралией, Канадой, Индией и азиатскими демократиями с целью формирования ответа на действия Китая.

Министр финансов Японии Кацунобу Като призвал страны G7 объединиться и ответить на действия Китая, а его немецкий коллега выразил надежду на возможный совместный ответ блока.

Премьер-министр Австралии на следующей неделе отправится в Вашингтон с целью заключить соглашение о поставках критически важных минералов в США. Реагируя на действия Китая, страны стремятся диверсифицировать свои источники поставок.

Все это свидетельствует о резком повороте по сравнению с ситуацией полгода назад, когда президент Си Цзиньпин призвал страны объединиться против самых высоких американских пошлин, введенных со времен Второй мировой войны.

Хотя Китай оправдывает свои последние ограничения как ответ на расширение санкций со стороны США, аналитики предполагают, что китайское правительство может переоценивать свои силы. По их словам, "невероятный" масштаб ограничений может поставить под риск поставки любых приборов - от систем искусственного интеллекта до бытовой техники.

Несмотря на нестабильность, многие западные страны будут продолжать пытаться тщательно сбалансировать отношения с Пекином. Только на этой неделе министры иностранных дел Канады, Испании и Швеции, а также дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посещают вторую экономику мира.

Пекин, вероятно, также будет оставаться осторожным в проявлении чрезмерного влияния, поскольку его экономика зависит от здорового глобального производственного сектора, который покупает его продукцию.

Для Си большим риском является то, что правительства, опасающиеся дальнейших действий Пекина, захотят диверсифицировать свои источники поставок за пределы критически важных минералов. Как только страны начнут пересматривать свою стратегию снабжения, они могут переключиться на другие секторы, где также доминирует Китай.

Ответ Китая

В то же время Пекин обвиняет Вашингтон в том, что он драматизирует ситуацию, пишет Reuters. Министерство торговли Китая заявляет, что США намеренно разожгли глобальную панику из-за редкоземельных металлов.

Китай отвергает призывы США ослабить контроль над экспортом редкоземельных металлов и заявляет, что контроль над экспортом соответствует международной практике.

Расширение Пекином контроля за экспортом ископаемых заставило торговых переговорщиков и аналитиков во всем мире задуматься над тем, намерен ли Китай требовать от производителей любых продуктов в любой точке мира, содержащих даже незначительные количества китайских редкоземельных металлов, подавать заявки на получение лицензии для их транспортировки до конечного пункта назначения.

Ранее торговые отношения между США и Китаем казались относительно стабильными после телефонного разговора между Трампом и Си 19 сентября, который состоялся после саммита в Мадриде, который был широко признан успешным благодаря прорывной сделке по TikTok.

Потенциальная встреча между Трампом и Си Цзиньпином в Южной Корее в конце этого месяца является фиксированной точкой, которая до сих пор помогала стабилизировать рынок. Дальнейшее нарастание напряжения в отношениях двух государств рискует сорвать событие и посеять панику среди инвесторов.

Торговое перемирие между двумя крупнейшими экономиками мира заканчивается 8 ноября, когда должны вступить в силу новые китайские ограничения.

Противостояние США и Китая набирает обороты

В четверг министр финансов США Скотт Бессент резко высказался в адрес вице-министра торговли Китая Ли Ченгана. Последний до этого якобы прибыл в Вашингтон без приглашения и угрожал американской стороне "глобальным хаосом".

В среду Бессент также заявил, что Дональд Трамп готов ввести новые пошлины против Китая в размере до 500% при условии, если Поднебесная и дальше будет покупать российскую нефть. За это высказались уже восемьдесят пять сенаторов из ста.

