Президент США уверен, что он уже сделал много, чтобы принудить Россию к переговорам.

Президент США Дональд Трамп уверяет, что его терпение в отношении Владимира Путина "быстро иссякает". Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

Так, Трампа попросили прокомментировать атаку российских дронов на Польшу и спросили, не иссякает ли у него терпение в отношении Путина.

"Да, иссякает, и иссякает быстро. Но для танго нужны двое. Это удивительно. Когда Путин хотел это сделать (начать мирные переговоры - УНИАН), Зеленский не делал этого. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не делал этого. Теперь Зеленский хочет это сделать, а Путин - это знак вопроса", - сказал президент США.

В конце концов телеведущие смогли вытянуть из Трампа что-то похожее на угрозу России санкциями.

"Это очень сильно ударит по банкам, а также будет связано с нефтью и тарифами", - ответил Трамп на вопрос о том, какие санкции он может ввести против России.

При этом президент США заверил, что он и так уже "много сделал", чтобы наказать Россию, упомянув свои тарифы против Индии, которые на самом деле так и не заставили эту страну отказаться от российской нефти.

"Это является проблемой Европы в гораздо большей степени, чем нашей проблемой", - добавил Трамп.

Трамп, Россия и санкции

Как писал УНИАН, несмотря на неоднократно озвученные угрозы, Дональд Трамп до сих пор не ввел никаких настоящих санкций против России за отказ от мирных переговоров с Украиной. Это вызывает недовольство у европейских партнеров США. В частности заигрывания Трампа с Путиным вместо введения санкций против РФ раскритиковал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В августе Трамп действительно ввел дополнительные тарифы против Индии, объявив это наказанием за покупку российской нефти. Однако западные СМИ уже выяснили, что российская нефть там на самом деле была лишь удобным поводом, а настоящей причиной введения тарифов стала ссора Трампа с премьером Индии. К тому же Индия так и не прекратила покупать российскую нефть, так что эффекта от этих тарифов нет никакого.

На других покупателей российской нефти, в частности на Китай, никаких дополнительных тарифов Трамп не накладывал вовсе.

