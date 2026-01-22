Трамп нанес НАТО критический ущерб, и это уже не исправить, - Politico

По мнению аналитиков, то, что делает Трамп, это не просто преступление против Запада - "это идиотизм".

После двух недель эскалации угроз в адрес Европы президент США Дональд Трамп отступил в вопросе Гренландии, но за это время уже был нанесен достаточный ущерб, чтобы окончательно подорвать доверие европейцев к своему традиционному союзнику за океаном. Об этом говорится в публикации Politico.

Издание отмечает, что обещание Трампа не использовать военную силу для захвата Гренландии и отказ от анонсированного введения дополнительных таможенных тарифов сняли опасность дальнейшей эскалации. Однако его постоянные упреки союзникам в их "неблагодарности" и "слабости" провоцируют растущее чувство недоверия европейцев к США. Невиданное со времен окончания Второй мировой войны и создания НАТО.

Неназванный европейский чиновник, с которым пообщались журналисты, отметил, что Европа убедилась в уступчивости Трампа, когда он сталкивается с сопротивлением. Однако более глобальная проблема остается.

"Обещания и заявления Трампа ненадежны, но его пренебрежение к Европе последовательно. Нам придется продолжать демонстрировать решимость и больше независимости, потому что мы больше не можем цепляться за эту иллюзию, что Америка все еще такая, какой мы ее считали", – сказал чиновник.

Журналисты обратили внимание, что в отличие от прошлого года, когда Европа в основном шла на уступки требованиям президента США, на этот раз лидеры европейских стран начали всерьез обсуждать "стратегию мести" в случае применения Трампом новых пошлин против Европы.

Как отмечает издание, "дерзкий вызов" в отношении Гренландии и "шокирующее игнорирование" территориального суверенитета Европы со стороны президента США привели к дестабилизации НАТО, которое было создано именно для того, чтобы избежать новых попыток "империалистического завоевания" территорий.

"Это не просто странно и трудно понять. Это граничит с немыслимым, и именно поэтому вы видите другую реакцию Европы, чем до того, как Гренландия оказалась в центре внимания", – сказал политический аналитик Чарльз Капчан, который был советником в администрации президента Барака Обамы.

Учитывая постоянные угрозы Белого дома о повышении таможенных тарифов, даже после того, как Трамп отказался от их введения из-за Гренландии, заставил союзников США задуматься о снижении своей экономической зависимости от Вашингтона. Фактически этот процесс уже начался: Канада заключила крупное соглашение с Китаем, а ЕС – с южноамериканским экономическим объединением МЕРКОСУР.

Политический эксперт и бывший чиновник в администрации Обамы Джереми Шапиро отметил, что в последние 80 лет США, хоть и прибегали к грубой силе, все же пытались влиять на мир "мягкой силой". Тем более на союзников. Однако действия Трампа, по мнению Шапиро, делают США более похожими на Россию и Китай.

"Переход от наших проверенных методов к методам Путина хуже преступления. Это идиотизм", – сказал он.

Как писал УНИАН, на полях экономического форума в Давосе Дональд Трамп объявил об официальном создании "Совета мира", в котором он будет председателем и фактическим центром принятия решений. Первой задачей "Совета" Трамп указал решение проблемы Сектора Газы. Однако, очевидно, планы президента США гораздо более далекоидущи.

При этом Трамп пригласил к участию в новосозданной организации российского диктатора Владимира Путина. На вопрос журналистов, зачем это было сделано, американский президент ответил, что ему нужны в "Совете мира" сильные и результативные политики, а Путина он считает именно таким.

