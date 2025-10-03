Возможно, все утечки информации на этой неделе предназначены для того, чтобы отразить критику Трампа за его "мягкость" по отношению к России.

Разведывательная поддержка США в нанесении ударов по российским целям сделает украинские атаки более точными и мощными, однако есть еще один ключевой вопрос, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Украина не сможет одержать верх в борьбе, если российская территория останется неприкосновенной. В то же уремя украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру наносят реальный ущерб. Институт Хадсона в своем обновлении по ситуации на поле боя от 1 октября отметил, что "Россия устанавливает защитные металлические конструкции над своими энергетическими объектами, чтобы защитить их от ударов украинских беспилотников дальнего действия. Кремль также недавно запретил экспорт бензина до конца 2025 года, чтобы сохранить свои ресурсы для внутреннего использования".

А с помощью американской разведки эти атаки станут более мощными и точными. К тому же, пишет WSJ, такая поддержка США является молчаливым отклонением мнения тех представителей администрации, которые опасаются, что любая такая помощь приведет к опасной эскалации, которая может раздражать Путина.

Однако ключевой вопрос заключается в том, введет ли Трамп ограничения на применение новых боеприпасов Extended Range Attack Munition, которые скоро поступят в Украину. Эти более дешевые боеприпасы дадут Украине возможность наносить удары на большие расстояния, отмечает WSJ.

При этом даже в хорошие дни политика Трампа в отношении Украины является беспорядочной, напоминает издание:

"Трамп по-прежнему не готов к жестким мерам в отношении Путина, и возникает вопрос, не предназначены ли утечки информации на этой неделе для того, чтобы отразить критику в его адрес за то, что он не делает того, что действительно должен: вводить санкции против покупателей российской нефти и самого Путина; конфисковывать российские активы, замороженные на зарубежных счетах; расширять арсенал дальнобойного оружия Украины, включая крылатые ракеты "Томагавк".

США и война в Украине

Ранее СМИ сообщали, что США предоставят Украине разведданные для нанесения ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России.

Вместе с этим Reuters сообщило, что поставки Украине американских ракет Tomahawk могут не состояться. Отмечается, что причиной нереалистичности передачи этих ракет Украине может быть тот факт, что имеющиеся в наличии запасы предназначены для ВМС США и других целей.

А, по данным The Telegraph, переговоры о поставках оружия США Украине заморожены из-за шатдауна американского правительства, процесс передачи вооружения оказался под угрозой.

