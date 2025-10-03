Шатдаун в США заморозил переговоры о поставках Украине оружия, - The Telegraph

Делегацию из Киева попросили не лететь на переговоры в Вашингтон. Под угрозой оказался масштабный проект по беспилотникам.

Украинско-американские переговоры о поставках оружия заморожены из-за шатдауна правительства США. Следовательно, процесс передачи вооружения оказался под угрозой, пишет The Telegraph.

По данным издания, переговоры между Киевом и Вашингтоном о военной помощи и сотрудничестве в сфере дронов были поставлены на паузу после того, как правительство США прекратило работу из-за отсутствия соглашения по госбюджету. Сотни тысяч федеральных служащих отправлены в отпуск, и встречи с украинскими представителями сорвались.

Источник в правительстве Украины утверждает, что главное беспокойство заключается в возможных задержках с поставками американского оружия:

"Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого прекращения работы".

Соглашение о дронах под вопросом

Киев рассчитывал договориться о масштабном контракте с США по обмену технологиями беспилотников, который мог бы достигать миллиардов долларов. Участие в этой инициативе поддержали как президент Украины Владимир Зеленский, так и Дональд Трамп. Но из-за правительственного шатдауна переговоры фактически заморожены.

Изменение позиции Трампа

На прошлой неделе Трамп резко изменил свою позицию относительно войны, заявив, что Украина способна вернуть все свои территории. Зеленский, в свою очередь, во время встречи в кулуарах Генассамблеи ООН призвал США предоставить крылатые ракеты "Томагавк", которые могли бы заставить Кремль сесть за стол переговоров. В Белом доме заявили, что рассматривают эту идею.

Украинские и международные гуманитарные организации предупреждают: на фоне "беспрецедентной интенсивности" российских атак срыв переговоров может стать серьезным ударом.

"Пока Путин усиливает свою войну против Украины и европейских стран, это прекращение работы правительства посылает очень плохой сигнал", - отметил Юрий Боечко, исполнительный директор организации "Надежда для Украины".

Шатдаун в США

Как сообщал УНИАН, 1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не успел принять законопроект о финансировании правительства до начала нового финансового года. Это стало третьей приостановкой работы федеральных учреждений при президенте Дональде Трампе.

На фоне новостей о шатдауне доллар США в среду, 1 октября, упал до недельного минимума относительно основных валют.

