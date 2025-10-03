Решение Трампа предоставить Киеву разведданные для ударов по российской энергетической инфраструктуре станет серьёзным ударом для Москвы.

Президент США Дональд Трамп решил помочь Киеву нанести удары по ключевым энергетическим объектам на территории России с помощью дальнобойного оружия, предоставив разведданные для гарантированной точности ударов. Как пишет обозреватель The Times Майкл Эванс, это занесёт боевые действия глубже на российскую территорию и потенциально нанесёт катастрофический ущерб военной экономике РФ.

Он напоминает, что ранее вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк" наземного базирования.

"Поскольку дальность полета этих ракет составляет около 2400 километров, Киев будет обладать одной из самых успешных в Америке систем боевого оружия, способной достичь Москвы из любой точки Украины", - говорится в статье.

Видео дня

Как напоминает аналитик, американская разведка, как спутниковые снимки, так и данные радиоэлектронной связи, была частью пакета помощи с момента вторжения России в Украину. Наиболее заметным примером на начальном этапе войны стало потопление ракетного крейсера "Москва" в апреле 2022 года благодаря предоставленным координатам, пишет Эванс.

Однако при администрации Байдена у Пентагона была одна особая оговорка относительно использования украинскими военными данных американской разведки. Джон Кирби, тогдашний представитель Пентагона, заявил, что разведданные США не предоставлялись бы для нападения на отдельных российских генералов.

Тем не менее, роль разведки в ходе более чем трёхлетней войны помогла уравновесить превосходство России как в живой силе, так и в огневой мощи, говорится в статье:

"ЦРУ, Агентство национальной безопасности (АНБ) и весь арсенал американского разведывательного аппарата принимали непосредственное, хотя и тайное, участие в руководстве украинскими военными, предоставляя консультации по выбору целей и осуществляя раннее предупреждение о российских ракетных атаках и передвижениях войск".

Однако, отмечает аналитик, теперь Трамп, похоже, решил, что пора снять лишние ограничения в плане предоставления Украине разведывательной информации, направленной на нанесение ударов по сети российских энергетических объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы, нефтепроводы и электростанции.

"Путин зависит от продажи нефти и природного газа таким странам, как Китай, Индия и Турция, чтобы финансировать войну с Украиной. И решение Трампа предоставить Киеву разведданные для контроля за российской энергетической инфраструктурой станет серьёзным ударом для Москвы и может убедить Путина искать мирное урегулирование, чтобы спасти свою военную экономику от краха", - считает Эванс.

Помощь США Украине

Ранее издание WSJ писало, что США предоставят Украине разведданные для нанесения ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России.

Вместе с этим Reuters сообщило, что поставки Украине американских ракет Tomahawk могут не состояться. Отмечается, что причиной нереалистичности передачи этих ракет Украине может быть тот факт, что имеющиеся в наличии запасы предназначены для ВМС США и других целей.

Вас также могут заинтересовать новости: