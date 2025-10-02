Ранее ряд СМИ писал о том, что в администрации Трампа рассматривали поставки этих ракет для нужд украинских военных.

Поставки Украине американских ракет Tomahawk могут не состояться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского чиновника и трех других источников.

Отмечается, что причиной нереалистичности передачи этих ракет Украине может быть тот факт, что имеющиеся в наличии запасы предназначены для ВМС США и других целей. Источники журналистов "усомнились в целесообразности" предоставления Киеву крылатых ракет, дальность полета которых составляет 2500 километров. Предполагается, что Украина может получить другое вооружение с меньшей дальностью, сказано в материале.

Неназванный чиновник отметил, что недостатка этих ракет у США нет. По его словам, в Вашингтоне могут разрешить европейским союзникам покупать другое оружие большой дальности и поставлять его Украине. Однако передача именно "Томагавков" маловероятна.

Еще в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что в Вашингтоне рассматривают просьбу Украины о поставках ракет Tomahawk. Также СМИ писали о том, что США будут делиться разведданными о целях в глубине России.

"Поставка ракет "Томагавк" Украине может значительно расширить ее ударные возможности, позволяя ей поражать цели в глубине российской территории, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные центры, которые в настоящее время находятся вне досягаемости", – отмечается в материале.

Как ракеты Tomahawk могли бы помочь Украине

Издание The Telegraph писало, что ракеты Tomahawk могли бы изменить ход российско-украинской войны. Авторы отметили, что в случае получения этого вооружения, Украина, вероятно, била бы ним по командным пунктам, складам боеприпасов и военным производственным площадкам в тылу России. В теории это могло бы помочь замедлить темпы наступления оккупантов.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко говорил, что Украине нужны сотни таких ракет. Однако есть нюанс – на сегодняшний день наземные пусковые установки для ракет Tomahawk есть только у США и Великобритании.

