В Антарктике обрушился огромный айсберг: это заметно повлияло на местных пингвинов

Айсберг располагался вдоль основного маршрута между местом гнездования и прибрежными районами кормления пингвинов.

В июле 2025 года у берегов острова Коулман в Антарктике, в 3–5 км к северу от крупной колонии императорских пингвинов, на мель сел огромный айсберг длиной 13,9 км. Ученые выяснили, как это событие повлияло на птиц, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что айсберг оставался у берегов острова Коулман до января 2026 года. В конце концов он откололся от острова и уплыл на восток.

Это событие совпало с сезоном размножения колонии пингвинов, который стал одним из худших за всю историю наблюдений – в 2025 году количество птенцов в колонии сократилось примерно на 69% по сравнению с 2024 годом.

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В новой статье ученые высказали предположение, что айсберг, вероятно, ограничил доступ взрослых пингвинов к важным источникам пищи, необходимым для кормления птенцов.

"Айсберг располагался вдоль основного маршрута между местом гнездования и прибрежными районами кормления, простирающимися к северу и северо-востоку от колонии", - рассказали ученые.

Ведущий автор исследования Чон-Хун Ким и его команда подсчитали, что высота крутой южной стены айсберга превышала 20 метров, что стало серьезным препятствием для пингвинов. Из-за этого им приходилось преодолевать в поисках пищи примерно 14,9 км вместо 9,3 км в 2024 году.

Ученые считают, что дополнительные 5,6 км пути в поисках пищи способствовали снижению успеха размножения пингвинов в 2025 году. С помощью аэрофотосъемки, проведенной в ноябре и декабре 2025 года, удалось зафиксировать 6 658 живых птенцов, что примерно на 69% меньше, чем по данным подсчёта 2024 года.

Исследователи добавили, что будущие оценки перспектив размножения императорских пингвинов выиграют от учета потенциального влияния случайных взаимодействий между айсбергами и морским льдом, включая сроки откалывания айсбергов, траектории дрейфа, вероятность посадки на мель и время пребывания вблизи мест размножения.

В Антарктике пингвины изменили свою привычку из-за теплой погоды

Ранее в Национальном антарктическом научном центре сообщили, что из-за теплой погоды часть субантарктических пингвинов, обитающих на острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", до сих пор не мигрировала на север для зимовки.

биологи 31-й экспедиции Владислав Хрещенюк и Олег Горяинов фиксируют постепенную миграцию субантарктических пингвинов. Если 11 мая на Галиндезе насчитывалось почти 9 тыс. этих птиц, то 27-го – уже около 6 тысяч. В июне количество пингвинов продолжало уменьшаться, и сейчас на острове остается самая стойкая группа – до 30 особей.

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