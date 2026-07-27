Лесной орел высидел чужие яйца: дальше произошло то, чего никто не ожидал

По мнению ученых, зафиксированные события свидетельствуют об удивительной терпимости коронованных орлов.

В Южной Африке ученые впервые зафиксировали необычный случай, когда венценосный орел (Stephanoaetus coronatus) высидел не только собственное яйцо, но и два яйца египетской гусыни. После вылупления птенцов события приняли неожиданный оборот. Об этом пишет discoverwildlife.

В исследовании, опубликованном в Journal of Raptor Research, описан случай с парой венценосных орлов (Stephanoaetus coronatus) в поместье Зимбали, расположенном к северо-востоку от Дурбана. В 2025 году исследователи обнаружили, что птицы высиживали одно собственное яйцо вместе с двумя яйцами египетской гусыни (Alopochen aegyptiaca).

Примечательно, что орлы не пытались избавиться от гусиных яиц. Учёные считают, что это первый подтверждённый случай смешанной кладки между разными видами с участием венценосного орла.

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Как отмечается в статье, египетская гусь, распространенная на большей части территории Африки к югу от Сахары, не строит собственных гнезд. Вместо этого она использует дупла деревьев или откладывает яйца под кустами или в густом подлеске. Также эти птицы занимают заброшенные гнезда других видов или применяют тактику, известную как захват гнезда, когда силой занимают гнезда, которые уже используют другие птицы.

Популярность египетских гусей как декоративных птиц привела к тому, что одичавшие и интродуцированные популяции заселили части Ближнего Востока и Западной Европы. Там они могут захватывать гнезда хищных птиц среднего размера, таких как канюк обыкновенный (Buteo buteo) и ястреб-тетеревятник (Astur gentilis).

Венценосный орёл – крупная и массивная хищная птица с длинным хвостом и сравнительно короткими крыльями, идеально приспособленная к жизни в лесах. У него длинные ноги и мощные когти, с помощью которых он охотится преимущественно на млекопитающих размером до обезьян и антилоп.

Ученые вели прямую трансляцию из гнезда

В статье говорится, что в последние годы этот вид приспособился к жизни в пригородах, используя остатки лесных массивов, в частности на территории поместья Зимбали. Именно там за орлами наблюдали участники проекта "Венценосный орел" и соавторы исследования Петра Сумасгутнер, Брендан Смит и Шейн Сумасгутнер.

В рамках исследования ученые использовали дистанционные камеры и вели прямую трансляцию из гнезд. В 2012 году пара гусей в одном из гнезд постоянно беспокоила орлов, высиживавших единственное яйцо. Несмотря на это вмешательство, орлам удалось вырастить птенца. После того как птенец вылетел из гнезда, гуси отложили там уже шесть собственных яиц и высидели их.

В июле 2025 года пара венценосных орлов вновь обустраивала это гнездо, приносила новый строительный материал и спаривалась. Пока орлов не было, египетская гусь отложила в гнездо два яйца. Впоследствии самка орла нашла их и начала высиживать вместе со своим собственным яйцом.

Гуси оставались неподалеку и занимали гнездо только тогда, когда оба орла отсутствовали, но быстро покидали его после их возвращения.

Что произошло после того, как вылупились птенцы

В конце августа из гусиных яиц вылупились птенцы. Орлы пытались предложить им пищу, однако гусята отказывались её принимать.

Египетские гуси относятся к выводковым птицам, поэтому их птенцы обычно покидают гнездо уже через 24–48 часов после вылупления. Первый гусенок через два дня спрыгнул с 30-метровой платформы.

Однако второй гусенок начал вести себя более активно, и самка орла постоянно подсовывала его под себя – так же, как хищные птицы прижимают к себе собственных птенцов. В какой-то момент гусенок залез орлице на спину, после чего её поведение резко изменилось: самка напала на него и убила.

По словам исследователей, зафиксированные события свидетельствуют об удивительной терпимости венценосных орлов к яйцам и даже птенцам другого вида. В то же время они вызывают беспокойство в отношении местных видов птиц, особенно хищников среднего размера, в регионах, где египетские гуси являются инвазивным видом.

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