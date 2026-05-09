Орбан официально 'всё': Мадьяр стал премьером Венгрии и озвучил свои планы

Сегодня в Венгрии день освобождения от режима Орбана.

Лидер до недавнего времени оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. За его назначение проголосовал венгерский парламент, который сегодня впервые собрался в новом составе после апрельских выборов.

Как пишет Telex, за назначение Мадьяра проголосовало большинство депутатов новоизбранного парламента, где его партия получила конституционное большинство. "За" его назначение отдали свои голоса 140 из 199 депутатов. Остальные голосовали "против". Никто не воздержался от голосования.

Кроме того, был избран спикер парламента. Эту должность заняла заместитель председателя партии "Тиса" Агнеш Форстхоффер. Одним из первых ее решений стало возвращение флага Евросоюза на здание парламента, откуда его убрали еще 12 лет назад по требованию пророссийского правительства Виктора Орбана. Интересно, что сам экс-премьер вообще не появился на первом заседании обновленного парламента.

В длительной инаугурационной речи новоиспеченный премьер Петер Мадьяр раскритиковал своего предшественника, обвинив его правительство в экономическом упадке Венгрии, создании атмосферы политической ненависти в стране, а также в построении коррупционной системы, за которую теперь тщательно возьмутся правоохранительные органы.

Мадьяр также призвал уйти в отставку президента страны Томаша Шуйока, который является политическим соратником Виктора Орбана.

Кроме того, Мадьяр объявил о намерении провести конституционную реформу и исправить те искажения в институциональной системе государства, которые за 16 лет наделал Орбан.

"Мы начнем пересмотр конституционной системы Венгрии, усилим систему сдержек и противовесов, инициируем ограничение количества премьер-министерских сроков", – сказал Мадьяр.

Стоит отметить, что в своей речи новоиспеченный лидер Венгрии полностью проигнорировал внешнюю политику, сосредоточившись исключительно на внутренней повестке дня. Ни Украина, ни Россия, ни Евросоюз не были упомянуты.

Смена власти в Венгрии

Как писал УНИАН, после сокрушительного поражения на парламентских выборах, где оппозиция получила две трети депутатских мест, Виктор Орбан отказался от собственного депутатского мандата и заявил о намерении заняться реформированием своей партии. Однако, по данным некоторых журналистов, Орбан, вероятно, планирует бежать в США, где живет его дочь и где его друг Дональд Трамп защитит его от уголовного преследования на родине.

Между тем Петер Мадьяр, который заменил Орбана на посту, на данный момент не выглядит тем, кто готов принципиально изменить отношения Венгрии с Украиной. Он уже начал повторять те же требования к Киеву, которыми Украину ранее шантажировал Орбан. В частности, речь идет о предоставлении венгерскому меньшинству в Украине больших культурно-языковых прав, чем это предусмотрено действующим законодательством.

